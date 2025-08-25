Nỗ lực giành giật sự sống cho 2 cháu bé bị cha ruột phóng hỏa, bỏng đến 70% cơ thể

Bà Uyên đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn để chăm sóc 2 cháu bé. Bà Uyên mong muốn các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tích cực cứu chữa, điều trị các bé.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, ngày 24/8, bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh - làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 chị em bị bỏng nặng do cha ruột phóng hỏa tại xã Đức Hòa.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, hiện tình trạng 2 cháu bé bỏng rất nặng, diện tích tổn thương khoảng 70% cơ thể. Trong đó, 2 chân bỏng sâu gây thiếu máu nuôi và chèn ép khoang, đã được bác sĩ chỉnh hình can thiệp giải áp. Ngoài ra, các bé còn bỏng ở mặt, ngực, lưng, bụng và tay; đặc biệt có tổn thương bỏng đường thở, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

"Ê-kíp điều trị đang tích cực hồi sức, sử dụng thuốc chống phù nề, rửa đường thở và chăm sóc vết thương. Toàn bộ bác sĩ hồi sức, ngoại khoa, chỉnh hình cùng điều dưỡng và vật lý trị liệu đang tập trung tối đa để cứu chữa, duy trì sự sống cho các cháu" - ông Tiến cho biết.

Nhiều bác sĩ thuộc các khoa của Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tập trung cứu 2 bé bị cha phóng hỏa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, rạng sáng 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, Cao Trần Kim Đ. (SN 1988; ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đã dùng xăng phóng hỏa nơi ở của vợ con mình.

Thời điểm này, bên trong nhà trọ có vợ Đ. và 2 con nhỏ khiến cả 4 người bị bỏng nặng. Hai nạn nhân nhỏ tuổi gồm C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM để cấp cứu điều trị.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu bị bỏng nặng

Ngoài ra, vợ của Đ. là chị N.T.H. (SN 1993) cũng bị bỏng nặng, con Đ. cũng trong tình trạng bỏng nghiêm trọng và được chuyển đến một bệnh viện tại TP HCM cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ động cơ vụ việc.