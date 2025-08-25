NÓNG: Bão số 5 giật cấp 17, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km

Vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17; sóng biển cao 5,0 - 7,0m, vùng gần tâm 8,0 - 10,0m, biển động dữ dội.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 25/8, tâm bão ở 18,4°N - 107,2°E, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Dự báo 13 giờ ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Vào lúc 19 giờ ngày 25/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật 14.

Bão số 5 cách Hà Tĩnh 145km, giật cấp 17 - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão 12-14, giật 17; sóng cao 5-7m, vùng tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6-7, giật 9; riêng phía Nam khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ) cấp 8-9, giật 11; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tại các tỉnh từ Hải Phòng–Bắc Quảng Trị: nước dâng 0,5-1,8m; riêng Thanh Hóa–Nghệ An 1,0-1,8m. Mực nước (một số trạm): Hòn Dấu 3,5-4,0m; Sầm Sơn 3,7-4,2m; Hòn Ngư 3,5-4,0m; Cửa Nhượng 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông vào chiều–tối 25/8.

Tại Bắc Thanh Hóa: gió cấp 8-9, giật 10-11; Nam Thanh Hóa–Bắc Hà Tĩnh: cấp 10-11, gần tâm bão 12-14, giật 15-16; Nam Hà Tĩnh–Quảng Trị, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình: gió cấp 6-8, giật 9-10.

Từ ngày 25-26/8: Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa–Huế: 100-150mm, cục bộ >250mm; Thanh Hóa–Bắc Quảng Trị: 200-400mm, cục bộ >600mm.; Hà Nội: mưa vừa, mưa to, có dông; Đà Nẵng (25/8): mưa vừa, có dông; TP.HCM (25-26/8): mưa rào, có dông (tập trung chiều tối). Thượng & Trung Lào (25-27/8): 100-250mm, cục bộ >500mm.

 

Sau khi dùng kiếm đâm em dâu, đối tượng tiếp tục tấn công lực lượng chức năng khiến một cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bị thương.

