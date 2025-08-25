Sau khi dùng kiếm đâm em dâu, đối tượng tiếp tục tấn công lực lượng chức năng khiến một cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bị thương.

Theo thông tin từ báo Thái Nguyên, khoảng 19h45 phút tối ngày 23/8, Công an phường Phan Đình Phùng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân: Tại tổ 29 (phường Phan Đình Phùng) xảy ra vụ việc một đối tượng dùng kiếm đâm vào bụng em dâu.

Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đối tượng gây án có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng Công an tiếp cận, dọa tự sát và tự gây thương tích bằng dao lam.

Sau một thời gian được vận động, thuyết phục, đối tượng bỏ vũ khí hợp tác. Sau đó, tổ công tác của Công an phường nhanh chóng ập vào tước vũ khí, khống chế thành công đối tượng. Trong quá trình khống chế, đối tượng dùng dao lam tấn công lại khiến một cán bộ Công an phường bị thương phía dưới cằm, phải khâu 21 mũi.

Đại tá Hà Trọng Trung thăm cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng bị thương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời đưa cán bộ, chiến sĩ bị thương đi điều trị.

Đến thăm hỏi, động viên hai cán bộ Công an bị thương, Đại tá Hà Trọng Trung biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng chí yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm quy định trong công tác, nêu gương tinh thần dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện tốt chính sách và đảm bảo chế độ cho cán bộ, để các đồng chí sớm bình phục sức khỏe và trở lại công tác.

