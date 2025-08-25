MỚI: Hơn 400 chuyến bay phải hủy, thay đổi lộ trình do ảnh hưởng bão số 5

Cụ thể, số lượng chuyến bay bị tác động bởi cơn bão số 5 trong ngày 23/8 là 225 chuyến. Trong ngày 24/8 có 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay và 35 chuyến bay phải hủy do đóng cửa sân bay (Sân bay Thọ Xuân 26 chuyến và Đồng Hới 9 chuyến), 5 chuyến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

Theo thông tin từ VOV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), có 435 chuyến bay đã bị thay đổi đường bay, hủy chuyến hoặc đi đến sân bay dự bị do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

VATM đã chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ngoài việc liên tục theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết do ảnh hưởng của cơn bão số 5, các giải pháp điều phối luồng không lưu được áp dụng kịp thời và hợp lý đã đảm bảo an toàn, điều hòa động bay.

“Các giải pháp điều phối luồng không lưu được áp dụng kịp thời và hợp lý đã đảm bảo an toàn, điều hòa động bay. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở cung cấp dịch vụ của Tổng công ty vẫn đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc thông suốt, hệ thống trang thiết bị hoạt động ổn định”, lãnh đạo VATM khẳng định.

VATM yêu cầu Trung tâm Khí tượng Hàng không tăng tần suất và chất lượng bản tin dự báo, phát hành kịp thời cảnh báo sân bay và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho hoạt động bay; các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu, bao gồm: Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và các cơ sở điều hành bay liên quan, phải chuẩn bị và thực hiện linh hoạt phương án điều tiết hoạt động bay trước, trong và sau bão; phối hợp với các hãng hàng không để dự báo năng lực thông qua của sân bay, vùng trời.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu sẵn sàng phương án bay chờ, chuyển sân; xử lý giảm phân cách do ảnh hưởng thời tiết; tăng cường hiệp đồng với các đơn vị quân sự để bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt; chủ động phương án điều hành tại các khu vực.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Vietnam Airlines thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24/8 và 25/8.

Cụ thể, tại sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TPHCM và Huế sẽ bị hủy. Trong ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h00.

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Kajiki)

Tại sân bay Đồng Hới, trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM, gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Vietnam Airlines rất xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão Kajiki. Đồng thời, hành khách cần lưu ý thông tin ảnh hưởng của bão đến các tuyến đường, phương tiện giao thông đến sân bay để chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay kịp thời gian.

Để được hỗ trợ trực tiếp 24/7, hành khách có thể liên hệ tổng đài 1900 1100, trang facebook Vietnam Airlines tại địa chỉ: facebook.com/VietnamAirlines hoặc Zalo Vietnam Airlines; liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức của hãng để biết thêm thông tin.

Tạm dừng 3 chuyến tàu Bắc - Nam do ảnh hưởng bão số 5 - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VietNamNet, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn trong bão số 5, hôm nay (25/8) sẽ tạm ngừng chạy 3 chuyến tàu gồm NA1, NA2 và SE9.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội – Vinh, tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h50 và tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h30 sẽ ngừng hoạt động. Trên tuyến Hà Nội – TPHCM, tàu SE9 xuất phát ga Hà Nội lúc 12h50 cũng không chạy.

Hành khách đã mua vé các chuyến tàu trên được hoàn trả tại các ga đường sắt, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày kể từ ngày tàu ngừng chạy.

Liên quan bão số 5, Cục Đường bộ Việt Nam đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Nghệ An để trực tiếp chỉ đạo ứng phó, đồng thời thành lập tổ công tác nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng yếu.