Lời khai bất ngờ của tài xế ô tô khách tông loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Đồng Nai

Sáng nay (25/8), Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc xe khách tông hàng loạt xe máy khi đang dừng đèn đỏ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, gần 7 giờ sáng 25/8, xe khách biển số 61F-009... di chuyển trên Quốc lộ 14, hướng Lâm Đồng đi Tây Ninh khi đến ngã tư Đồng Xoài (khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, Đồng Nai), xe khách bất ngờ tông vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cú tông mạnh khiến hàng loạt xe máy ngã xuống đường, nhiều người hoảng loạn. May mắn vụ tai nạn chỉ khiến 1 người bị thương, các người khác bị trầy xước.

Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Xe khách tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Đồng Nai - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào lời khai của tài xế, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô khách bị mất thắng bất ngờ nên không thể dừng lại khi gặp đèn đỏ. Kết quả kiểm tra nhanh cũng cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Hiện Trạm CSGT Đồng Phú đang tiến hành đưa phương tiện đi kiểm định để phục vụ quá trình xác minh vụ việc.

