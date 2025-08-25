Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Đời sống 25/08/2025 15:27

Ngày 25/8, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ việc khai thác, phản ánh thông tin người khác trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác và chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Cảnh báo này xuất phát từ trường hợp của ông N.H.M. (64 tuổi, ngụ xã Tân Long), người đã cưu mang một phụ nữ trong 11 năm. Câu chuyện của ông đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh - Ảnh 1
Hàng ngày, có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã trực tiếp đến nhà ông Ba Minh để quay phim, livestream - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, sau khi bà N.T.G., người phụ nữ chung sống với ông M. như vợ chồng, được con ruột đón về quê ở Nghệ An vào ngày 15/8, cuộc sống của ông M. đã bị xáo trộn.

Hàng ngày, có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã đến tận nhà ông để quay phim, livestream và cập nhật thông tin một cách công khai. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

 

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh - Ảnh 2
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa cảnh báo về những thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến câu chuyện "vợ nhặt" - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp, đã phối hợp với Công an xã Tân Long để nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Theo lời ông M. và người thân, tính đến nay, ông đã nhận được tổng số tiền khoảng 60-70 triệu đồng cùng một số vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, nhiều nội dung đăng tải trên mạng xã hội đã thổi phồng số tiền này lên đến hàng tỷ đồng, gây hiểu lầm trong dư luận và tạo áp lực không đáng có đối với ông.

Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh rằng việc công khai họ tên, địa chỉ, số nhà và hoàn cảnh của ông M. trên mạng xã hội có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu cá nhân, làm tăng nguy cơ lừa đảo, giả mạo danh tính và quấy rối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của ông.

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

Ngày 25/8, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Long (Đồng Tháp) xác nhận, sáng nay xã đã làm việc với ông Ba Minh tên đầy đủ là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long và đoàn từ thiện ở Cần Thơ đến bàn bạc phương án bàn giao tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   ông Ba Minh tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Video 25 phút trước
'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Đời sống 32 phút trước
Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 32 phút trước
Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Video 35 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Đời sống 53 phút trước
Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An