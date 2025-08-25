Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Ngày 25/8, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ việc khai thác, phản ánh thông tin người khác trên mạng xã hội.

Cảnh báo này xuất phát từ trường hợp của ông N.H.M. (64 tuổi, ngụ xã Tân Long), người đã cưu mang một phụ nữ trong 11 năm. Câu chuyện của ông đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Hàng ngày, có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã trực tiếp đến nhà ông Ba Minh để quay phim, livestream - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, sau khi bà N.T.G., người phụ nữ chung sống với ông M. như vợ chồng, được con ruột đón về quê ở Nghệ An vào ngày 15/8, cuộc sống của ông M. đã bị xáo trộn.

Hàng ngày, có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đã đến tận nhà ông để quay phim, livestream và cập nhật thông tin một cách công khai. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa cảnh báo về những thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến câu chuyện "vợ nhặt" - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp, đã phối hợp với Công an xã Tân Long để nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Theo lời ông M. và người thân, tính đến nay, ông đã nhận được tổng số tiền khoảng 60-70 triệu đồng cùng một số vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, nhiều nội dung đăng tải trên mạng xã hội đã thổi phồng số tiền này lên đến hàng tỷ đồng, gây hiểu lầm trong dư luận và tạo áp lực không đáng có đối với ông.

Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh rằng việc công khai họ tên, địa chỉ, số nhà và hoàn cảnh của ông M. trên mạng xã hội có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu cá nhân, làm tăng nguy cơ lừa đảo, giả mạo danh tính và quấy rối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của ông.

