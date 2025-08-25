Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng

Đời sống 25/08/2025 14:47

Ngày 25/8, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Long (Đồng Tháp) xác nhận, sáng nay xã đã làm việc với ông Ba Minh tên đầy đủ là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long và đoàn từ thiện ở Cần Thơ đến bàn bạc phương án bàn giao tiền.

gày 25/8, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Long (Đồng Tháp) xác nhận, sáng nay xã đã làm việc với ông Ba Minh tên đầy đủ là Ngô Hồng Minh, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long và đoàn từ thiện ở Cần Thơ đến bàn bạc phương án bàn giao tiền.

Theo đó, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng mọi người quyên góp cho ông Ba Minh sẽ được đơn vị từ thiện bàn giao cho ông vào ngày 28/8, trước sự chứng kiến của địa phương. "Phương án mà đơn vị tài trợ đưa ra là mua đất cất nhà, sau khi còn dư sẽ làm sổ tiết kiệm để ông Ba Minh có tiền phòng thân", vị lãnh đạo cho hay. 

Ông Ba Minh xác nhận sáng nay đoàn từ thiện ở Cần Thơ đã đưa ông đến UBND xã để trao đổi việc cất nhà cho ông. 

"Trước đó có nhiều mạnh thường quân đến thăm tôi, tặng quà, tiền. Tại nhà tôi đã nhận được 75 triệu đồng. Nếu có số tiền 1,5 tỷ đồng được mọi người quyên góp tôi sẽ cất nhà, sau đó gửi tiết kiệm, khỏi đi bán vé số nữa vì tuổi tác tôi đã lớn, sức khoẻ không còn tốt để đi xa nữa", ông Ba Minh bày tỏ.

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng - Ảnh 1
Ông Ba Minh, người đàn ông "nhặt vợ" 11 năm gây sốt cộng đồng mạng 

Liên quan vụ việc, anh Vũ Đắc Duy (SN 1995, ngụ TP Cần Thơ), anh Duy là người đã đăng bài trên Facebook cá nhân để kêu gọi giúp đỡ cho ông Ba Minh. Anh Duy cho biết, sau khi xem các clip về câu chuyện của ông Ba Minh và người "vợ nhặt" là bà Thái Thị Giao (69 tuổi, quê Nghệ An) anh cảm động và xót xa hơn khi biết hoàn cảnh của ông rất cơ cực nên muốn vận động tiền, vật chất để giúp đỡ ông Ba Minh. 

"Tôi có để số tài khoản cá nhân vào bài viết, nghĩ chỉ nhận được ít tiền rồi mua gạo, nhu yếu phẩm lên tặng chú thôi. Không ngờ mọi người chuyển khoản nhiều đến thế, trong vòng một vài giờ số tiền trong tài khoản tôi đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lúc đó tôi bắt đầu rối, nhưng nhờ bạn bè, những anh chị có kinh nghiệm mách bảo, tôi tiếp tục đăng bài, công khai minh bạch các thông tin, đảm bảo số tiền mọi người giúp đỡ sẽ đến tận tay chú", anh Duy chia sẻ. 

Theo anh Duy, từ khi đăng bài kêu gọi giúp đỡ cho ông Ba Minh là lúc 12h10 ngày 21/8, lúc đó số tiền trong tài khoản của anh chỉ có khoảng 17 đồng, đến ngày 23/8, tài khoản tăng lên hơn 1,5 tỷ đồng nên anh đã gỡ tài khoản khỏi bài viết và thông báo ngừng nhận tiền quyên góp. Mặc dù vậy, trong những ngày qua mọi người vẫn chuyển khoản cho anh. 

"Sáng nay, chị tôi đã đến gặp chú Ba Minh và cùng ông trao đổi trực tiếp với chính quyền xã Tân Long về hình thức bàn giao tiền vào ngày 28/8 tới", anh Duy cho biết.

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm sẽ được giúp 1,5 tỷ đồng - Ảnh 2
Câu chuyện ông Ba Minh và bà Thái Thị Giao chia ly sau 11 năm gắn bó gây xôn xao mạng xã hội

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng một tuần nay, video người mẹ gặp lại con sau 29 năm thất lạc đang được dư luận quan tâm.

Đặc biệt, đằng sau câu chuyện mẹ gặp lại con là chuyện người đàn ông miền Tây nghèo cưu mang người phụ nữ quê Nghệ An trong cuộc trốn chạy người chồng vũ phu đã lấy đi nước mắt không ít người.

Cụ thể, theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, 29 năm trước bà Giao (69 tuổi) trong một cuộc trốn chạy người chồng vũ phu, đã ôm một người con bỏ đi, để lại 3 con khác ở nhà.

Trên hành trình trốn chạy, bị thất lạc con, bà Giao bơ vơ, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và được ông Ba Minh cưu mang.

Dù gia cảnh cũng rất nghèo khó nhưng ông Ba Minh đã cưu mang, thương yêu người "vợ nhặt" Thái Thị Giao suốt 11 năm nay. Mới đây con trai bà Giao tìm được mẹ, đã đến tận nơi đón bà về quê, để lại ông Minh ngẩn ngơ thương nhớ.

Hình ảnh ông Minh gương mặt hiền lành chất phác buồn rười rượi đứng bên cửa nhìn bà Giao trở về quê đã gây nhiều nỗi trắc ẩn trong cộng đồng mạng. Rất nhiều người vì thương hoàn cảnh của ông đã quyên tiền gửi tặng.

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng 15h - 16h chiều nay, tâm bão số 5 sẽ đi vào đất liền Hà Tĩnh - Thanh Hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   ông Ba Minh mạng xã hội tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Tránh xe tải quay đầu, BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc khiến 3 người bị thương nặng

Video 26 phút trước
'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Đời sống 32 phút trước
Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 33 phút trước
Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Ô tô phóng tốc độ cao, tông CSGT văng lên không trung rồi tiếp tục phóng đi gây bức xúc

Video 36 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Đúng 22h hôm nay 25/8 dương lịch, 3 con giáp có Quý Nhân nâng đỡ, hưởng tài lộc sum suê, may mắn giàu có hơn người, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Đời sống 53 phút trước
Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (26/8/2025), 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sau ngày 26/8/2025, trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

Người mẹ cầu cứu tìm con gái 12 tuổi bị lạc tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

'Nữ quái' có 8 con nhỏ buôn ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo NÓNG vụ ông Ba Minh

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An