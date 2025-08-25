Vụ chồng phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Vợ và hai con tiên lượng rất nặng

Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp bệnh viện khám nghiệm tử thi người đàn ông nghi phóng hỏa đốt vợ và 2 con trong phòng trọ ở xã Đức Hòa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/8, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, ông Cao Trần Kim Đạt (SN 1988, thường trú tỉnh Bình Dương cũ) đã tử vong lúc 1h sáng cùng ngày. Người vợ là bà N.T.H. (SN 1993) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Cụ thể, TS.BS Ngô Đức Hiệp, hai bệnh nhân nhập viện sáng 17/8 trong tình trạng bỏng diện rộng 70-79% cơ thể, kèm sốc bỏng và tổn thương đường hô hấp.

Hai con là C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi) cùng ngụ tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh), trong tình trạng nguy kịch vì bỏng.

Vợ và hai con tiên lượng rất nặng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, em G. bị bỏng 45-50% cơ thể (độ II-III), sưng nề nghiêm trọng, có bụi than trong đường thở và đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng cao. Bệnh nhi L. bỏng 70-75% cơ thể (độ II-III), bao gồm cả vùng đầu, mặt, cổ và các cơ quan quan trọng. Bé bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết và đang trong tình trạng sốc giảm thể tích, phải thở máy và điều trị tích cực.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây vợ chồng nợ nần, thường xuyên mâu thuẫn, do nhiều lần bị bạo hành, giữa tháng 5, bà N.T.H. nộp đơn ly hôn. Sau một tháng, người vợ đưa hai con ra ngoài thuê trọ. Ông Đạt nhiều lần tìm đến năn nỉ đưa các con về nhưng không người vợ không đồng ý.

Sáng 17/8, ông Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ ở xã Đức Hòa, Tây Ninh, gọi con trai mở cửa. Sau đó, ông này leo lên gác (nơi vợ và hai con đang ngủ), tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc, châm lửa đốt, gây ra thảm cảnh.

Trước giờ 'G' bão số 5 Kajiki đổ bộ, mưa trắng trời, cây đổ, gió giật mạnh Dù bão số 5 Kajiki chưa vào nhưng do ảnh hưởng của bão, tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An từ sáng đến trưa ngày 25-8 đã có mưa to, gió lớn. Nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chong-phong-hoa-ot-vo-con-trong-phong-tro-vo-va-hai-con-tien-luong-rat-nang-740731.html