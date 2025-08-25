Cặp vợ chồng đã qua đời sau khi trải qua ca phẫu thuật tại một bệnh viện tư nhân ở Pune, Ấn Độ, một quan chức cho biết.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, dẫn tin từ NDTV, Phó Giám đốc Sở Y tế, Tiến sĩ Nagnath Yempalle cho biết vào ngày 24/8 rằng Bệnh viện Sahyadri đã được chỉ đạo nộp tất cả thông tin chi tiết liên quan đến quy trình cấy ghép trước 25/8.

"Chúng tôi đã gửi thông báo đến bệnh viện và yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về người nhận và người hiến tặng, các đoạn video ghi hình và phác đồ điều trị của họ. Bệnh viện được yêu cầu cung cấp tất cả thông tin trước 10h sáng 25/8", ông nói.

Bệnh nhân, được xác định là Bapu Komkar và vợ ông là Kamini, người đã hiến một phần gan của mình, đã trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện vào ngày 15/8.

Sức khỏe của Bapu Komkar suy giảm sau ca phẫu thuật ghép tạng và ông qua đời vào ngày 17/8. Kamini bị nhiễm trùng vào ngày 21/8 và qua đời trong quá trình điều trị. Gia đình họ đã cáo buộc có sự tắc trách trong y khoa và yêu cầu điều tra về cái chết của cả hai.

Bệnh viện tuyên bố các ca phẫu thuật được tiến hành theo đúng quy trình y tế tiêu chuẩn. Trong đó nêu rõ bệnh nhân Bapu Komkar là cá nhân có nguy cơ cao với nhiều biến chứng.

"Chúng tôi vô cùng chia buồn cùng gia đình Komkar trong thời điểm mất mát to lớn này. Ghép gan từ người hiến tặng còn sống là một trong những thủ thuật phức tạp nhất và trong trường hợp này, bệnh nhân là người có nguy cơ cao với nhiều biến chứng", thông cáo cho biết.

Bệnh viện cũng cho biết thêm rằng gia đình và người hiến tặng đã được tư vấn đầy đủ về những rủi ro của ca phẫu thuật trước.

"Các ca phẫu thuật được thực hiện theo đúng quy trình y tế tiêu chuẩn. Thật không may, người nhận bị sốc tim sau khi ghép và không thể hồi sức mặc dù đã nỗ lực hết sức", thông cáo cho biết.

Về sức khỏe của Kamini Komkar, bệnh viện cho biết ban đầu cô hồi phục tốt, nhưng sau đó bị sốc nhiễm trùng và rối loạn chức năng đa cơ quan, không thể kiểm soát được ngay cả khi điều trị tiên tiến.

