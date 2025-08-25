Xe tải đâm xe chở người hành hương, ít nhất 9 người tử vong, 50 người khác bị thương

Thế giới 25/08/2025 17:22

Vụ tai nạn ngày 25/8 tại Uttar Pradesh tại Ấn Độ khiến ít nhất 9 người chết, 50 người bị thương trong vụ va chạm giữa xe tải và xe hành hương.

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 25/8, giới chức bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương trong vụ va chạm giữa xe tải và xe chở người hành hương tại huyện Bulandshahr. 

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h15 sáng khi chiếc xe tải đâm vào xe chở khách đang trên đường đến một ngôi đền ở bang Rajasthan lân cận.

Trong số các nạn nhân bị thương, có ít nhất 2 người trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Xe tải đâm xe chở người hành hương, ít nhất 9 người tử vong, 50 người khác bị thương - Ảnh 1
Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h15 sáng khi chiếc xe tải đâm vào xe chở khách đang trên đường đến một ngôi đền ở bang Rajasthan lân cận

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, Cảnh sát cho biết 10 hành khách may mắn thoát nạn với những vết thương nhẹ. Các nạn nhân đã được đưa đến nhiều bệnh viện để điều trị. 10 người đến Trường Cao đẳng Y khoa Aligarh, 10 người đến Bệnh viện quận Bulandshahr và 23 người đến Bệnh viện Kailash ở Khurja.

Cảnh sát cho biết thi thể của những người đã chết đã được gửi đi khám nghiệm tử thi.

Những người đã thiệt mạng được xác định là tài xế máy kéo EU Babu (40 tuổi), Rambeti (65 tuổi), Chandni (12 tuổi), Ghaniram (40 tuổi), Mokshi (40 tuổi), Shivansh (6 tuổi), Yogesh (50 tuổi) và Vinod (45 tuổi), tất cả đều là cư dân của quận Kasganj, theo cảnh sát.

Trong số 43 người bị thương, có 12 trẻ em, họ cho biết thêm.

Xe tải đâm xe chở người hành hương, ít nhất 9 người tử vong, 50 người khác bị thương - Ảnh 2
Nhiều người thương vong trong vụ tai nạn tại Uttar Pradesh, Ấn Độ - Ảnh: static.independent.co.uk

Cảnh sát cho biết chiếc xe tải gây tai nạn được đăng ký tại Haryana, đã bị tịch thu và các thủ tục pháp lý tiếp theo đã được tiến hành.

Cô gái 22 tuổi qua đời vì sốc phản vệ sau khi chụp CT

Cô gái 22 tuổi qua đời vì sốc phản vệ sau khi chụp CT

Bệnh viện Alto Vale ở Rio do Sul cho biết bệnh nhân đang thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng sỏi thận thì xảy ra vụ việc.

