Tuổi Sửu Người tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Người tuổi Sửu trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà, nhờ vậy mà càng lớn tuổi phúc đức lại càng nhiều. Tử vi học có nói, tuổi Sửu là con giáp may mắn không tham vọng nhưng bạn lại có được nhiều hơn những điều mình mong muốn. Vì vậy, bước vào trung vận sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa, bởi lẽ người tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Con giáp này luôn sẵn sàng rút hầu bao giúp đỡ bạn bè, người đang gặp khó khăn, có thể lòng tốt của bạn sẽ giúp thu được trái ngọt và những điều tốt đẹp trong tương lai. Theo tử vi, cơ hội thăng tiến dành cho người tuổi này ngay trước mắt tại thời điểm này. Ngoài ra, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, khi bối rối trước tương lai, lạc lối trong việc tìm ra hướng đi cho mình, bạn có thể chia sẻ với người lớn và tham khảo ý kiến của họ.



Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất được trời thương nên phúc lộc dồi dào. Đó có thể là lộc ăn uống, tiền bạc nữa. Tinh thần đang lạc quan bạn rất thích giao thiệp với mọi người thế nhưng đừng vì vui mà ai bắt hứa làm gì cũng vội vàng đồng ý. Nhiều người tiết kiệm được một khoản khá khá sau một thời gian không ngừng tích lũy từ những khoản nho nhỏ mà vốn trước đây bạn đã từng xem thường. Vận trình tình cảm khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng mang đến cho người độc thân nhiều cơ hội yêu đương tốt lành. Ngoài ra, tình cảm vợ chồng cũng khăng khít hơn trước nhờ nỗ lực vun vén của cả hai.

