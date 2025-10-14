Ngày 14/10, Công an phường Tam Bình (TPHCM) đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, khiến một bé gái tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h sáng 14/10, nhiều người dân trên đường Đỗ Mười (phường Tam Bình) nghe một tiếng động mạnh. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một bé gái đã tử vong sau vụ va chạm giữa xe container và một xe máy.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và chiếc xe máy nằm trong làn đường dành cho ô tô. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến giao thông trên đường Đỗ Mười ùn tắc nghiêm trọng.

Va chạm giao thông giữa một xe container và xe máy khiến một người tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Báo Lao Động, lực lượng Công an phường Tam Bình đã phối hợp với Cảnh sát Giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lời kể của nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe container do một nam tài xế điều khiển đang chạy trên đường Đỗ Mười, di chuyển theo hướng từ cầu Đồng Nai về Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Khi vừa đến khu vực trước chợ, phương tiện này đã xảy ra va chạm với xe máy do người cha điều khiển chở theo con gái đang trên đường đi học.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nghi vấn bố ôm 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam, trên cầu để lại 2 ba lô học sinh Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện xe máy biển Nghệ An cùng hai cặp sách học sinh để gần lan can cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-xe-container-be-gai-tu-vong-tren-uong-uoc-cha-cho-i-hoc-744084.html