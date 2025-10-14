Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, với số vốn đầu tư ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt.

Vụ án đầu tiên liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Các vụ án còn lại gồm: Vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhiều thùng tài liệu được chuyển đi từ công ty NextTech trước sự giám sát của công an, tối 7/10 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Shark Bình được ví là "cá mập" công nghệ, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ' (Shark Tank Vietnam), từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Khi là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã sáng lập công ty phần mềm Peacesoft vào năm 2001, tiền thân của NextTech. Từ ban đầu chỉ có ông chủ và một nhân viên, Peacesoft bắt đầu mở rộng khi ông Bình phát triển hệ thống Ngân Lượng phục vụ thanh toán điện tử. Song không dễ dàng khi bị cạnh tranh khốc liệt, Shark Bình chuyển đổi chiến lược từ thuần thương mại điện tử sang điện tử hóa thương mại truyền thống.

Năm 2014, ông chuyển đổi Peacesoft thành NextTech Group, được giới thiệu là một tập đoàn công nghệ đa ngành, hoạt động theo mô hình "hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện". Triết lý của ông khi ấy là "nếu không thể thắng ở một trận địa, hãy mở cả chiến trường mới".

NextTech được phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O, nổi bật là FastGo, ứng dụng gọi xe cạnh tranh thời điểm Grab bùng nổ; startup, một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Đến 2020, NextTech mở rộng sang 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên và được ví như "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam", là một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Startup "con" như NganLuong.vn từng được tạp chí Red Herring (Mỹ) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á. Riêng công ty Ngân Lượng từng có giai đoạn đỉnh vào năm 2018, doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng, sau đó năm 2019 giảm về gần 425 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng mạnh do biên lợi nhuận được cải thiện.

Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi ông có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên xinh đẹp.