Vietnam Airlines lên tiếng về sự cố bảo mật dữ liệu thông tin hành khách

Thông tin trên được Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết sáng 14/10. Họ đồng thời gửi email khuyến cáo tới các khách hàng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện Vietnam Airlines cho biết, theo thông tin từ đối tác công nghệ, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng nền tảng bị ảnh hưởng trong sự cố rò rỉ dữ liệu. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống của bên thứ ba có thể đã bị truy cập trái phép. Ngay sau khi nhận được cảnh báo, Vietnam Airlines đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng, các chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường bảo vệ dữ liệu.

Hãng hàng không quốc gia khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles của khách hàng vẫn được bảo mật tuyệt đối. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của Vietnam Airlines hoạt động ổn định và không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Tuy nhiên, một số thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh và số hội viên Lotusmiles có thể đã bị truy cập trái phép. Vietnam Airlines đang trực tiếp thông báo đến các khách hàng liên quan và hướng dẫn biện pháp hỗ trợ cần thiết qua thư điện tử.

Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng nên đổi các mật khẩu Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hãng đồng thời khuyến nghị khách hàng chủ động đổi mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết, cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines. Khách hàng không nên chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, và chỉ đăng nhập vào các hệ thống, đường dẫn được xác thực chính thức từ Vietnam Airlines. “Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng. Hãng luôn coi việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi của hành khách là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì niềm tin của khách hàng,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh. Đây là lần thứ hai Vietnam Airlines đối mặt với sự cố rò rỉ dữ liệu. Cách đây gần một thập kỷ, vào ngày 29-7-2016, hệ thống của hãng từng bị tin tặc tấn công, chiếm quyền điều khiển màn hình hiển thị chuyến bay (FIDS) tại ga quốc nội sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, thay bằng nội dung xuyên tạc về Biển Đông. Sự cố khi đó khiến hàng chục máy chủ bị tê liệt, gần 100 chuyến bay bị chậm và dữ liệu của hơn 410.000 khách hàng thường xuyên bị lộ, gây thiệt hại nặng nề về uy tín.

