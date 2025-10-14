Cảnh sát khám xét căn hộ cao cấp rộng 300m2 của Ngân 98, có gì bên trong?

Căn hộ của Ngân 98 nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái (TP.Thủ Đức), có diện tích khoảng 300m², được thiết kế sang trọng với nhiều phòng chức năng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp với Viện KSND TP.HCM và Công an phường Cát Lái đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, sinh năm 1998, quê Bình Định, đăng ký thường trú tại Gia Lai).

Bên trong căn hộ, một phòng lớn được dùng để chứa trang phục đi diễn của vợ chồng Ngân 98. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận một tủ kính trưng bày gấu bông, túi xách hàng hiệu và nút vàng YouTube, cùng nhiều thiết bị phục vụ công việc DJ và sản xuất âm nhạc.

Căn hộ có hướng nhìn toàn cảnh Landmark 81, sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM, thể hiện rõ mức độ xa hoa và độ chịu chi của Ngân 98 - Ảnh: Báo Dân trí

Quá trình khám xét được tiến hành kỹ lưỡng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Đặc biệt, trong căn hộ có một chiếc két sắt nhưng chưa thể mở. Vậy nên, cảnh sát đã niêm phong tại chỗ để phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, việc khám xét hoàn tất. Cơ quan công an đã đưa két sắt cùng một số vật chứng về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng ngày, công an làm việc với chồng của Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi). Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, ông Lương Bằng Quang vẫn có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh. Ngoài ra, công an còn triệu tập nhiều người liên quan nhằm sàng lọc, làm rõ vai trò của họ.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 đã thừa nhận vai trò chủ đạo trong việc quản lý, phân phối và tài chính của hệ thống ZuBu. Cô cho biết bản thân "quá tin tưởng vào nhà sản xuất, không kiểm tra chéo sản phẩm", dẫn đến việc sản phẩm có chứa chất cấm được bán ra thị trường.

Ngân 98 cho rằng cô không biết sản phẩm có chứa chất cấm, vì tin tưởng vào nhà máy sản xuất. "Họ có giấy công bố và kiểm nghiệm nên tôi nghĩ đó là hàng thật. Từ những lô đầu tiên đến sau này, tôi đều không kiểm tra lại", Ngân khai.

Cô thừa nhận thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra chất lượng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi sản phẩm bị phát hiện có thành phần vi phạm quy định. "Tôi xin lỗi khách hàng vì đã quá tin tưởng, không kiểm tra chéo mà để sản phẩm có chất cấm đến tay người tiêu dùng. Tôi từng nặng hơn 70 kg, sau khi dùng các sản phẩm Super Detox X3, X7, X1000 kết hợp viên rau củ Collagen thì giảm gần 20 kg, nên tôi tin sản phẩm có hiệu quả".

Từ trải nghiệm cá nhân này, Ngân quảng cáo rằng người dùng chỉ cần uống 2 viên mỗi ngày, không cần ăn kiêng hay tập thể dục, đồng thời uống kèm Collagen để "đào thải độc tố". Cô thừa nhận đây là thông tin quảng cáo thiếu kiểm chứng.

Hiện vụ án được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành.