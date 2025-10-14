Tạ Đình Phong bị tia laser chiếu thẳng vào đầu khiến khán giả lo lắng

Tạ Đình Phong gặp sự cố trong buổi lưu diễn mới đây tại Trùng Khánh khi biểu diễn ca khúc Tiềm Long Vật Dụng.

Trong lúc vừa hát vừa chơi guitar, ánh sáng sân khấu bất ngờ chiếu luồng laser mạnh thẳng vào đầu nam ca sĩ. Nhân chứng cho biết anh lập tức nhăn mặt, nghiêng đầu né tránh, biểu cảm thể hiện rõ sự khó chịu. Một số khán giả ngồi gần sân khấu kể rằng họ nhìn thấy “tóc của Tạ Đình Phong bốc khói trắng” và có mùi khét trong không khí, nghi ngờ anh bị tia laser làm cháy tóc.

 

Trước phản ứng lo lắng của người hâm mộ, Tạ Đình Phong nhanh chóng trấn an bằng thái độ bình tĩnh: “Vừa rồi cũng khá, coi như hiệu ứng pháo hoa cho đêm diễn. Miễn mọi người vui là được.” Dù vậy, khán giả vẫn liên tục hô lớn yêu cầu anh dừng diễn và chú ý an toàn.

Theo hình ảnh ghi lại từ hiện trường, nam ca sĩ không bị thương nặng và tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn. Tuy nhiên, sự cố đã khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt. Nhiều người chỉ trích ê-kíp kỹ thuật vì để laser chiếu quá gần ca sĩ, cho rằng đây là lỗi nguy hiểm có thể gây bỏng hoặc hư giác mạc.

Tạ Đình Phong sinh năm 1980 tại Hong Kong, nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ với vai trò ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất. Tạ Đình Phong bước vào showbiz từ năm 1996, nhanh chóng gây chú ý nhờ phong thái nổi loạn và giọng hát đặc trưng. Tên tuổi Tạ Đình Phong gắn liền với loạt phim hành động ăn khách như New Police Story, Bodyguard and Assassins, Raging Fire,...

Đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong luôn là tâm điểm truyền thông suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh từng có cuộc hôn nhân nhiều biến động với Trương Bá Chi, kết hôn năm 2006 và có hai con trai, Lucas và Quintus. Tuy nhiên, hôn nhân tan vỡ năm 2011 sau loạt bê bối đời tư gây ồn ào trong showbiz. Sau ly hôn, Tạ Đình Phong tái hợp với người tình cũ Vương Phi.

Mới đây, con gái của Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng tổ chức đêm nhạc ở Hong Kong. Tạ Đình Phong đã gửi hoa để chúc mừng và ủng hộ con riêng của bạn gái.

