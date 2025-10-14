Nghi vấn bố ôm 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam, trên cầu để lại 2 ba lô học sinh

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện xe máy biển Nghệ An cùng hai cặp sách học sinh để gần lan can cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ VOV, sáng 14/10, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thuỷ.

Cụ thể, khoảng 22h đêm 13/10, người dân qua cầu Bến Thủy phát hiện một người đàn ông cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả 3 người đột ngột biến mất. Tại vị trí 3 bố con đứng, người dân phát hiện một chiếc xe máy mang BKS 37M1-897.61 cùng 2 chiếc cặp sách bị bỏ lại, liền trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Xe máy và 2 chiếc cặp bỏ lại trên cầu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con trên sông Lam.

Đến 8h ngày 14/10, công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng triển khai với sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện. Phạm vi tìm kiếm các nạn nhân đã được mở rộng về phía hạ lưu.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ba bố con anh Dũng trên sông Lam, sáng 14/10 - Ảnh: VOV

Lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay, người đàn ông này được xác định là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), 2 người con của anh D. mới 4 tuổi và 5 tuổi.

“Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa xác định. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo phường Trường Vinh nói.

