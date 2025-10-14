Lý Thấm phá lệ trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' khiến khán giả trầm trồ

Lý Thấm đã lên tiếng nhờ bạn bè, người quen quảng bá phim giúp mình và mọi người đều nhiệt tình hỗ trợ cô.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc được một phen “hết hồn” khi hàng loạt sao Hoa ngữ đồng loạt lên bài ủng hộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca trên mạng xã hội. Tính sơ sơ thì có khoảng 30 nghệ sĩ đình đám đã giới thiệu bộ phim này, kêu gọi khán giả hãy đón xem phim nhiều hơn. Chính Lý Thấm đã lên tiếng nhờ bạn bè, người quen quảng bá phim giúp mình và mọi người đều nhiệt tình hỗ trợ cô. Nhờ vậy, cư dân mạng được dịp trầm trồ trước vòng tròn bạn bè đáng nể của Lý Thấm. Dù là người đã hợp tác chung từ lâu, hoặc mới chỉ gặp gỡ khi cùng tham dự sự kiện… thì các nghệ sĩ đều vui vẻ, sẵn sàng giới thiệu Nhất Tiếu Tùy Ca, chứng tỏ Lý Thấm rất được đồng nghiệp yêu quý.

Đây cũng là lần hiếm hoi Lý Thấm kéo bạn bè đồng nghiệp tuyên truyền phim giúp mình. Bởi Nhất Tiếu Tùy Ca tuy nhận được phản hồi tích cực nhưng thành tích lại chưa bùng nổ như mong muốn. Từ lượng người xem đến chỉ số tương tác trên mạng xã hội vẫn chỉ ở mức trung bình, khiến Lý Thấm sốt ruột muốn phim được chú ý nhiều hơn ở những tập cuối.

Thời gian qua, Lý Thấm cùng Trần Triết Viễn rất chăm chỉ tham gia các buổi tuyên truyền phim, vui vẻ chia sẻ các kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim chung. Ê-kíp cũng tung ra các clip hậu trường cho thấy hai diễn viên cực thân thiết trong hậu trường, Trần Triết Viễn sẵn sàng vén lại tóc giúp Lý Thấm và ngược lại, cô cũng nhiều lần chỉnh sửa trang phục giúp bạn diễn. Nhất Tiếu Tùy Ca là bộ phim cổ trang quyền mưu, tình cảm và chiến tranh đầy kịch tính, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Mở đầu câu chuyện là trận chiến Bình Lăng định mệnh. Khi Cẩm Tú Quốc đứng trước nguy cơ thất bại, nữ xạ thủ hồng y Phù Nhất Tiếu (Lý Thấm) đã bắn một mũi tên "kinh thiên động địa", trúng vào Phượng Tùy Ca (Trần Triết Viễn), đại hoàng tử của Túc Sa, thành công đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phù Nhất Tiếu rơi xuống vực và bị mất trí nhớ. Trong một sự tình cờ, hai nhân vật đối đầu này lại tái ngộ tại Chính Niệm Sơn Trang. Phượng Tùy Ca nhận ra sự bất thường khi Phù Nhất Tiếu mất trí nhớ và quyết định giữ cô bên mình. Ban đầu là lợi dụng để lật tẩy kẻ đứng sau âm mưu giữa hai quốc gia, nhưng qua quá trình cùng nhau vạch trần bí mật, họ dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ này đưa họ vào một hành trình trưởng thành đầy cảm hứng, chứa đựng cả ngọt ngào và đau thương.

Lý Thấm và 'bạn trai kém tuổi' Trần Triết Viễn tình tứ trong phim 'Nhất tiếu tùy ca' Sự gần gũi và tinh thần hỗ trợ giữa hai diễn viên Lý Thấm và Trần Triết Viễn được xem là minh chứng cho sự tôn trọng và hợp tác chân thành trong môi trường nghệ thuật. Dù chưa từng công khai mối quan hệ ngoài đời, nhưng những khoảnh khắc tự nhiên, nhẹ nhàng của họ đủ khiến khán giả tin rằng tình bạn và sự đồng hành trên phim trường là nền tảng tạo nên những cảm xúc chân thật nhất cho "Nhất tiếu tùy ca".

