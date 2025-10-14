Theo thông tin từ trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, Lynda Trang Đài có hành vi phạm tội nhưng không bị kết án hình sự. Cô buộc phải nộp án phí là 223 USD cùng phí tố tụng 50 USD trước ngày 12/12.

Theo thông tin từ VnExpress, trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida, tối 13/10 (giờ địa phương) công bố kết quả tuyên án Lynda Trang Đài về cáo buộc trộm cắp vặt. Ca sĩ không có mặt tại tòa mà ủy quyền cho luật sư đại diện tham dự và nghe phán quyết. Tòa án xác định Lynda Trang Đài có hành vi vi phạm pháp luật nhưng không bị kết án hình sự. Theo phán quyết, cô phải nộp án phí 223 USD và phí tố tụng 50 USD, tổng cộng 273 USD (khoảng 7,1 triệu đồng) trước ngày 12/12. Nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và không tái phạm, vụ án sẽ được đóng, không để lại án tích.

Ca sĩ Lynda Trang Đài phải nộp 223 USD và phí tố tụng 50 USD vì tội trộm cắp Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/8, Lynda cùng luật sư nộp đơn kiến nghị yêu cầu tòa án đình chỉ vụ án của cô. Tuy nhiên, cuối tháng 9 vừa rồi, Lynda Trang Đài đã bị từ chối tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử (Pretrial Intervention Program). Chương trình can thiệp trước xét xử được áp dụng cho một số người phạm tội (thường là người phạm tội lần đầu hoặc các tội ít nghiêm trọng) để họ có cơ hội tránh bị truy tố hình sự, theo luật tiểu bang Florida (Mỹ).

Tháng 1 vừa rồi, Lynda Trang Đài bị tạm giam vì tội trộm cắp hàng hóa tại Mỹ. Theo biên bản tường thuật vụ án, ngày 4/1, Lynda Trang Đài đến cửa hàng Gucci, mua 2 chai nước hoa. Nữ ca sĩ đã lấy thêm một chiếc hộp đựng tai nghe giá 330 USD trên quầy và đặt món đồ dưới ví của mình. Sau đó, cô rời khỏi cửa hàng và không thanh toán món đồ. Ngày 5/1, khi quay lại cửa hàng, Lynda bị bắt. Cô khai do hộp đựng không vừa với tai nghe nên đã đặt lại ở quầy thanh toán. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng đối chứng qua camera và thấy ca sĩ không đặt lại đồ lên quầy. Lynda giải thích vì vội nên đã ném đồ xuống đất. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Lynda, giam tại Nhà tù quận Cam. Hồ sơ vụ án được nộp lên Tòa án Hình sự Orlando (Mỹ) vào ngày 6/1. Luật sư đại diện của Lynda Trang Đài đã nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm cho ca sĩ vào ngày 16/1. Lynda đã nộp tiền bảo lãnh và được rời khỏi trại tạm giam. Ca sĩ Lynda Trang Đài (57 tuổi) theo đuổi dòng nhạc sôi động và phong cách gợi cảm. Nữ ca sĩ kết hôn với ca sĩ Tommy Ngô. Ngoài ca hát, Lynda Trang Đài còn kinh doanh thức ăn nhanh.

