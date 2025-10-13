Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: 'Mặc như không', bị cấm diễn, phát ngôn gây tranh cãi

Hậu trường 13/10/2025 15:19

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Ngân 98 sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô được biết đến là một DJ (người chọn và chơi các bản thu âm trong buổi tiệc), người mẫu, diễn viên tự do. Tuy nhiên, trong showbiz, Ngân 98 không có hoạt động gì nổi bật. 

Trước ồn ào liên quan đến sản phẩm giảm cân, Ngân 98 vốn là cái tên gắn liền với thị phi, từ chuyện ăn mặc phản cảm, thái độ cư xử đến đời tư nhiều tranh cãi. 

Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: 'Mặc như không', bị cấm diễn, phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1
Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Hồi đầu tháng 9, Ngân 98 gây tranh cãi khi xuất hiện tại Nhà thờ Lớn Hà Nội để chụp ảnh. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cô bị một phụ nữ và hai người đàn ông nhắc nhở, yêu cầu rời khỏi khuôn viên nhà thờ vì cho rằng cô đội mũ và vi phạm nội quy nơi này.

Liên quan vụ việc, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết chính quyền đã nắm được thông tin và đã giao cơ quan công an xác minh.

Trang phục biểu diễn của Ngân 98 cũng là chủ đề gây ồn ào. Trên mạng xã hội, đặc biệt là tài khoản Facebook hơn 2 triệu người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải các video hậu trường đi diễn với loạt trang phục gợi cảm đến mức bị cho là "mặc như không mặc", khoe thân quá đà.

Ngân 98 từng cho biết, trang phục biểu diễn đều do cô tự thiết kế và đặt may riêng, nhưng phần lớn là các bộ cánh cắt xẻ táo bạo, đi kèm phụ kiện như cánh thiên thần, vòng tay, phụ kiện tóc... Bất chấp chỉ trích của công chúng, nữ DJ còn đăng tải những clip vũ đạo gợi cảm, táo bạo trên sân khấu.

Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: 'Mặc như không', bị cấm diễn, phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 2
Ngân 98 và Lương Bằng Quang được xem là "cặp đôi thị phi" của showbiz Việt

Tháng 7/2020, Ngân 98 gây xôn xao khi biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội với trang phục bikini cắt xẻ táo bạo, khoe thân phản cảm. Loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc cô nhảy múa trong khuôn viên hồ bơi cùng dàn vũ công được lan truyền, khiến nhiều người phản ứng gay gắt.

Khán giả cho rằng hình ảnh này đi ngược với thuần phong mỹ tục và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Ngân 98 trong vòng 4 tháng trên địa bàn thành phố. Cô không bị xử phạt hành chính cá nhân, nhưng quán bar nơi tổ chức sự kiện bị phạt 40 triệu đồng.

Trước đó, năm 2019, Ngân 98 và Mon 2K từng bị chỉ trích dữ dội khi thực hiện một bộ ảnh tại Vũng Tàu. Trong loạt hình, cả hai diện yếm mỏng manh, tạo dáng gợi cảm bên suối. 

Clip hậu trường của buổi chụp ảnh còn cho thấy cả hai có những hành động bị đánh giá là phản cảm và không phù hợp với bối cảnh thiên nhiên, khiến nhiều người cho rằng họ "cố tình khoe thân", "bôi bẩn du lịch Vũng Tàu"...

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế

H'Hen Niê vừa đón con gái đầu lòng. Bên cạnh những lời chúc mừng, cô gặp không ít bình luận kém duyên trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngân 98 DJ Ngân 98 Lương Bằng Quang & Ngân 98

TIN MỚI NHẤT

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Thế giới 2 giờ 34 phút trước
Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế

Cuộc sống đặc biệt của nữ NSND công khai hôn đồng giới ở tuổi 50

Cuộc sống đặc biệt của nữ NSND công khai hôn đồng giới ở tuổi 50

Trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm, mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến bất ngờ có “trải lòng”: "Có nhiều hiểu lầm không đáng có"

Trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm, mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến bất ngờ có “trải lòng”: "Có nhiều hiểu lầm không đáng có"

Em trai Hoài Linh ra thông báo khẩn, tiết lộ sức khỏe anh trai trái ngược với MXH

Em trai Hoài Linh ra thông báo khẩn, tiết lộ sức khỏe anh trai trái ngược với MXH

Trấn Thành bất ngờ để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' của mình

Trấn Thành bất ngờ để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' của mình