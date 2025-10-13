Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước ồn ào liên quan đến sản phẩm giảm cân, Ngân 98 vốn là cái tên gắn liền với thị phi, từ chuyện ăn mặc phản cảm, thái độ cư xử đến đời tư nhiều tranh cãi.

Ngân 98 sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô được biết đến là một DJ (người chọn và chơi các bản thu âm trong buổi tiệc), người mẫu, diễn viên tự do. Tuy nhiên, trong showbiz, Ngân 98 không có hoạt động gì nổi bật.

Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Hồi đầu tháng 9, Ngân 98 gây tranh cãi khi xuất hiện tại Nhà thờ Lớn Hà Nội để chụp ảnh. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cô bị một phụ nữ và hai người đàn ông nhắc nhở, yêu cầu rời khỏi khuôn viên nhà thờ vì cho rằng cô đội mũ và vi phạm nội quy nơi này.

Liên quan vụ việc, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết chính quyền đã nắm được thông tin và đã giao cơ quan công an xác minh.

Trang phục biểu diễn của Ngân 98 cũng là chủ đề gây ồn ào. Trên mạng xã hội, đặc biệt là tài khoản Facebook hơn 2 triệu người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải các video hậu trường đi diễn với loạt trang phục gợi cảm đến mức bị cho là "mặc như không mặc", khoe thân quá đà.

Ngân 98 từng cho biết, trang phục biểu diễn đều do cô tự thiết kế và đặt may riêng, nhưng phần lớn là các bộ cánh cắt xẻ táo bạo, đi kèm phụ kiện như cánh thiên thần, vòng tay, phụ kiện tóc... Bất chấp chỉ trích của công chúng, nữ DJ còn đăng tải những clip vũ đạo gợi cảm, táo bạo trên sân khấu.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang được xem là "cặp đôi thị phi" của showbiz Việt

Tháng 7/2020, Ngân 98 gây xôn xao khi biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội với trang phục bikini cắt xẻ táo bạo, khoe thân phản cảm. Loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc cô nhảy múa trong khuôn viên hồ bơi cùng dàn vũ công được lan truyền, khiến nhiều người phản ứng gay gắt.

Khán giả cho rằng hình ảnh này đi ngược với thuần phong mỹ tục và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Ngân 98 trong vòng 4 tháng trên địa bàn thành phố. Cô không bị xử phạt hành chính cá nhân, nhưng quán bar nơi tổ chức sự kiện bị phạt 40 triệu đồng.

Trước đó, năm 2019, Ngân 98 và Mon 2K từng bị chỉ trích dữ dội khi thực hiện một bộ ảnh tại Vũng Tàu. Trong loạt hình, cả hai diện yếm mỏng manh, tạo dáng gợi cảm bên suối.

Clip hậu trường của buổi chụp ảnh còn cho thấy cả hai có những hành động bị đánh giá là phản cảm và không phù hợp với bối cảnh thiên nhiên, khiến nhiều người cho rằng họ "cố tình khoe thân", "bôi bẩn du lịch Vũng Tàu"...