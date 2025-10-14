Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ một bé trai bị nhân viên an ninh siêu thị tại Đà Lạt đưa vào phòng riêng vì nghi lấy cắp sô cô la.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 13/10, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đang xác minh phản ánh về việc nhân viên siêu thị tại Đà Lạt tự ý làm việc với bé trai 10 tuổi khi không có người giám hộ, vì nghi ngờ ăn cắp sô cô la.

Theo thông tin từ chị V.N.X.T. (người nhà bé trai), ngày 11-10 con trai 10 tuổi của chị đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị G. (tên viết tắt - PV) Đà Lạt.

Do nghi ngờ bé lấy cắp một thanh kẹo sô cô la, một số nhân viên an ninh đã đưa bé vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm.

Chị T. cho biết không nhận được thông báo từ siêu thị trong suốt quá trình này và chỉ hay tin sau đó qua người thân.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, phía siêu thị xác định bé trai không lấy cắp sô cô la và cho bé ra về.

Trên Facebook cá nhân, chị T. viết: "Không một lời xin lỗi… Một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ". Bài đăng thu hút bình luận, bày tỏ bức xúc về cách xử lý của siêu thị với trẻ vị thành niên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã tiếp nhận phản ánh, yêu cầu siêu thị báo cáo quy trình nghiệp vụ và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đại diện siêu thị G. đã mời mẹ bé trai đến làm việc.

Phía siêu thị thừa nhận sai sót trong khâu an ninh, xin lỗi gia đình và cam kết rà soát, chấn chỉnh quy trình làm việc với khách hàng là trẻ em, trong đó có nguyên tắc liên hệ ngay người giám hộ khi phát sinh tình huống bất thường.

Phường sẽ tiếp tục làm việc với các bên để xác minh, đồng thời khuyến nghị các cơ sở kinh doanh tăng cường đào tạo nhân viên về kỹ năng ứng xử và bảo đảm quy trình phù hợp khi xử lý nghi ngờ liên quan trẻ em nhằm tránh gây tổn thương tâm lý, xâm hại danh dự, nhân phẩm.

