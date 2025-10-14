Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 14/10/2025 05:05

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ vụ một bé trai bị nhân viên an ninh siêu thị tại Đà Lạt đưa vào phòng riêng vì nghi lấy cắp sô cô la.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 13/10, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đang xác minh phản ánh về việc nhân viên siêu thị tại Đà Lạt tự ý làm việc với bé trai 10 tuổi khi không có người giám hộ, vì nghi ngờ ăn cắp sô cô la. 

Theo thông tin từ chị V.N.X.T. (người nhà bé trai), ngày 11-10 con trai 10 tuổi của chị đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị G. (tên viết tắt - PV) Đà Lạt. 

Do nghi ngờ bé lấy cắp một thanh kẹo sô cô la, một số nhân viên an ninh đã đưa bé vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm.

Chị T. cho biết không nhận được thông báo từ siêu thị trong suốt quá trình này và chỉ hay tin sau đó qua người thân.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, phía siêu thị xác định bé trai không lấy cắp sô cô la và cho bé ra về. 

Trên Facebook cá nhân, chị T. viết: "Không một lời xin lỗi… Một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ". Bài đăng thu hút bình luận, bày tỏ bức xúc về cách xử lý của siêu thị với trẻ vị thành niên.

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị - Ảnh 1
Siêu thị Go! Đà Lạt toạ lạc ở trung tâm Quảng trường Lâm Viên - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã tiếp nhận phản ánh, yêu cầu siêu thị báo cáo quy trình nghiệp vụ và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đại diện siêu thị G. đã mời mẹ bé trai đến làm việc. 

Phía siêu thị thừa nhận sai sót trong khâu an ninh, xin lỗi gia đình và cam kết rà soát, chấn chỉnh quy trình làm việc với khách hàng là trẻ em, trong đó có nguyên tắc liên hệ ngay người giám hộ khi phát sinh tình huống bất thường.

Phường sẽ tiếp tục làm việc với các bên để xác minh, đồng thời khuyến nghị các cơ sở kinh doanh tăng cường đào tạo nhân viên về kỹ năng ứng xử và bảo đảm quy trình phù hợp khi xử lý nghi ngờ liên quan trẻ em nhằm tránh gây tổn thương tâm lý, xâm hại danh dự, nhân phẩm.

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vừa giải cứu thành công một nam sinh viên khỏi thủ đoạn tinh vi “bắt cóc online” của nhóm đối tượng lừa đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp bé trai 10 tuổi tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 1 giờ 44 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2025), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Cuối ngày hôm nay (14/10/2025), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước
Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Đời sống 10 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Sau ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp NGỌC HOÀNG ban thưởng, Tài Lộc dồi dào, Phú Quý tăng cao, đụng đâu cũng hái ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp NGỌC HOÀNG ban thưởng, Tài Lộc dồi dào, Phú Quý tăng cao, đụng đâu cũng hái ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán