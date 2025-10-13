Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Ngân bị cho là trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra "không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm". Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, ngày 13/10, Ngân 98 (người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Viên rau củ này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".

Trên bao bì, Ngân ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Ngân 98 và loạt sản phẩm giả. Ảnh: VNExpress.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Võ Thị Ngọc Ngân khai bản thân không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất "vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng". Ngân đã chuyển khoảng 13 triệu đồng cho họ để làm hồ sơ.

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn Ngân thì "vì tin nên bán".

Lời khai của Ngân thể hiện: "Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ tôi. Tôi nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ".

Ngoài ra, Ngân 98 còn khai nhận mình trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô phụ trách thông qua M.T. V (người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh).

Theo Ngân, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do MTV trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ hết.

"Số hàng hóa bán ra từ ZuBu Shop do V. đảm trách, còn tiền khách hàng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có tài khoản người thân của tôi, nhưng tôi không rõ" – Ngân khai và cho biết chồng mình rõ hơn.

"Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được 2 năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng. Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ" - Ngân 98 khai.

Ngân 98 khai thêm rằng toàn bộ hoạt động giao dịch, điều hành, tài chính của Công ty ZuBu đều do cô trực tiếp chỉ đạo. Hai tài khoản giao hàng cũng do cô đứng tên, tiền bán hàng được các đơn vị vận chuyển thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo Công an TP HCM, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4-15kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân 98 lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đăng ký kết hôn được 2 năm.

Cũng trong ngày 13/10, Công an TP HCM đã làm việc với ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982, chồng Ngân 98) để làm rõ các vấn đề liên quan. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lương Bằng Quang vẫn có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM còn triệu tập nhiều người liên quan nhằm sàng lọc, làm rõ vai trò của họ.