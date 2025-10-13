Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?

Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cụ thể, tài khoản TikTok “Ngân 98 thích ăn” có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi; tài khoản Facebook “DJ Ngân 98” có hơn 2,6 triệu người theo dõi. Mỗi clip người này đăng tải đều thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào? - Ảnh 1
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo thông tin ban đầu, hành vi bị khởi tố rơi vào Điều 193 BLHS – quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Đây là nhóm tội xâm phạm đến an toàn sức khỏe, tính mạng con người, bởi thực phẩm giả không chỉ là hàng hóa gian dối về chất lượng mà còn có thể gây nguy hại trực tiếp đến người tiêu dùng. Chính vì vậy, pháp luật hình sự quy định mức xử lý rất nghiêm khắc.

Theo Điều 193, nếu người nào sản xuất hoặc buôn bán hàng giả là thực phẩm thì có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.

Nếu hành vi có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng... thì khung hình phạt là 5-10 năm.

Trường hợp thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc làm chết người... thì có thể bị phạt 10-15 năm tù. Và nếu hành vi đó gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như làm chết 2 người hoặc thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên... thì người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân...

Ngoài hình phạt chính là tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đến 200 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào? - Ảnh 2
Ngân đứng bên cạnh số thực phẩm chức năng giả - Ảnh: Báo Dân trí

Theo LS Nam, trong trường hợp của DJ Ngân 98, mức độ xử lý còn phụ thuộc vào kết quả điều tra cụ thể của cơ quan công an, như: Hành vi có nằm trong đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả quy mô lớn hay không; giá trị của số hàng giả là bao nhiêu; đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng ở mức độ nào; và đặc biệt, ý thức chủ quan – tức là có biết rõ đó là hàng giả nhưng vẫn tham gia sản xuất, buôn bán hay không.

Nếu chỉ là người tham gia một phần, hoặc bị lợi dụng danh tiếng để quảng bá sản phẩm mà chưa nhận thức đầy đủ về tính chất hàng giả, thì đó cũng là tình tiết cần được xem xét trong quá trình tố tụng.

"Tóm lại, theo quy định pháp luật hiện hành, Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) có thể đối mặt với mức án từ 2 năm đến cao nhất là tù chung thân, tùy thuộc vào tính chất, mức độ, giá trị hàng giả và hậu quả gây ra.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ việc này cũng là bài học sâu sắc về ranh giới giữa quảng bá thương mại và vi phạm pháp luật, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng trong thời đại số", LS Nam nói.

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Cơ quan chức năng cho biết, Ngân 98 đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

