Chiều 13/10, một lãnh đạo UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 13/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) cho biết khoảng 12h cùng ngày, tại km4+100 đường tỉnh 172, đoạn qua địa bàn xã, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, khoảng 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 21H-017.xx (chở khoảng 26 người) trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng, xăng, dầu chảy tràn ra mặt đường.

"Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân bị thương sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh, ô tô tự gây tai nạn", ông Chiển nói.

Người dân đưa người bị thương ra khỏi xe khách bị lật để đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng sau khi gặp nạn. Người dân phải phá cửa kính lái để đưa những người ở trong xe ra ngoài.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe khách, kết quả đều âm tính.

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào? Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-mat-phanh-tu-lat-o-lao-cai-2-nguoi-tu-vong-nhieu-nguoi-bi-thuong-744050.html