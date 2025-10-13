Chiều 13/10, một lãnh đạo UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.
- Lật tẩy thủ đoạn giấu dòng tiền trăm tỷ, tuồn thực phẩm giả ra thị trường của Ngân 98
- Chất cấm trong viên collagen của DJ Ngân 98: Gây hại với tim mạch, nguy cơ ung thư cao
Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 13/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) cho biết khoảng 12h cùng ngày, tại km4+100 đường tỉnh 172, đoạn qua địa bàn xã, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, khoảng 5 người bị thương.
Vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 21H-017.xx (chở khoảng 26 người) trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng, xăng, dầu chảy tràn ra mặt đường.
"Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân bị thương sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn do xe khách bị mất phanh, ô tô tự gây tai nạn", ông Chiển nói.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức cứu hộ, cứu nạn.
Tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng sau khi gặp nạn. Người dân phải phá cửa kính lái để đưa những người ở trong xe ra ngoài.
Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe khách, kết quả đều âm tính.