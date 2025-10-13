Ếch được mệnh danh là 'gà đồng' giàu protein với 4 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe

Thịt ếch có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như ếch xào sả ớt, cháo ếch, lẩu ếch, ếch xào lăn,… Thịt ếch không chỉ ngon mà còn có nhiều lợi ích tốt cho sức khoẻ, chứa nhiều dưỡng chất. Ngoài ra, theo đông y thì thịt ếch còn có nhiều tác dụng chữa bệnh.

Thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không độc có tác dụng bồi bổ, lợi tiểu, giúp cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ ngon, rất tốt với trẻ em suy dinh dưỡng. Thịt ếch có công dụng thanh nhiệt, trị chứng sưng độc do nhiệt kết tụ bằng cách bôi đắp, và để bồi dưỡng sau sinh nở, sau ốm người bệnh chóng hồi phục.

Trong thịt ếch chứa nhiều dưỡng chất như protein, chất béo, đường, vitamin A, B, D, E, cùng các khoáng chất canxi, phốt-pho, kali, natri, sắt, đồng,… là những chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt với trẻ suy dinh dưỡng mau tăng cân hơn. Một đùi ếch chứa 73g calories, 16g protein là thực phẩm lý tưởng với người cần giảm cân, có thể yên tâm ăn thịt ếch mà không sợ tăng cân.

Hàm lượng sắt có trong thịt ếch giúp ngăn ngừa thiếu máu, rất tốt với người bệnh thiếu máu. Lượng protein trong thịt ếch giúp vết thương nhanh chóng phục hồi ở người bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó thì thịt ếch còn rất tốt với trẻ hay ra mồ hôi trộm, biếng ăn, ho hay sốt,… khi cho trẻ ăn nên lấy phần thịt ở đùi để tránh bị mắc xương.

4 công dụng của thịt ếch đối với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Thịt ếch là trong những gợi ý thay thế lành mạnh cho thịt gà và thịt đỏ để hỗ trợ giảm cân. Khẩu phần 100 gam thịt đùi ếch cung cấp 0,3 gam chất béo so với 3 g trong khẩu phần ức gà. Việc ăn đùi ếch giúp kiểm soát lượng chất béo nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ăn trái cây và rau xanh để đáp ứng nhu cầu khoáng chất và vitamin mà cơ thể cần nếu như đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

Cung cấp đủ chất đạm

Thịt ếch, đặc biệt là thịt đùi ếch chứa lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chẳng hạn như protein. Khẩu phần 100 gram đùi ếch sẽ cung cấp 16 gram protein. Protein đóng vai trò quan trọng để xây dựng cơ bắp. Loại thực phẩm này hỗ trợ cơ thể năng lượng để xây dựng cũng như tái tạo các tế bào bị tổn thương bằng các tế bào mới. Đùi ếch là một lựa chọn lành mạnh nhất nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm giàu protein.

Cung cấp natri cho cơ thể

Thịt đùi ếch là nguồn thực phẩm cung cấp natri tuyệt vời. Khẩu phần 100 gam đùi ếch cung cấp 58 gam natri. Natri giúp tăng cường sự co cơ và duy trì chất lỏng trong cơ thể cũng như giúp duy trì huyết áp ổn định. Bạn có thể bổ sung natri cho cơ thể bằng cách ăn đùi ếch nấu chín và hạn chế nêm nếm gia vị.

Bổ sung kali lành mạnh

Thịt đùi ếch có lượng kali dồi dào. Khẩu phần 100 gram cung cấp 285 mg kali. Khoáng chất này sẽ hỗ trợ giảm huyết áp, thúc đẩy cơ bắp khỏe mạnh cũng như mật độ khoáng chất. Việc tiêu thụ các thực phẩm giàu kali như rau diếp và đùi ếch sẽ mang lại kết quả tích cực cho cơ thể.

Lưu ý quan trọng khi ăn thịt ếch

Phải nấu chín kỹ: Ếch là loài lưỡng cư sống trong môi trường ẩm ướt, dễ bị nhiễm ấu trùng sán lá (sán nhái - Sparganum), đặc biệt là ấu trùng Diphyllobothrium. Tuyệt đối không nên ăn thịt ếch tái, sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Nhiệt độ cao sẽ tiêu diệt hết ký sinh trùng.

Tránh ăn nội tạng: Hạn chế ăn nội tạng và da ếch vì đây là nơi tập trung nhiều ký sinh trùng nhất.

Thận trọng với một số đối tượng:

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ: Mặc dù thịt ếch bổ dưỡng, nhưng cần đảm bảo nguồn gốc ếch sạch (ếch nuôi, ếch đồng an toàn) và chế biến cực kỳ kỹ lưỡng để tránh nhiễm ký sinh trùng.

Người có cơ địa dị ứng hoặc bệnh Gout nặng: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Kết hợp đa dạng: Thịt ếch có tính hàn (lạnh), nên khi chế biến thường được kết hợp với các loại gia vị ấm nóng như sả, ớt, gừng để cân bằng âm dương và tăng cường hương vị.