Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 13/10/2025 05:30

Quả cam là một loại trái cây quen thuộc, dễ mua, dễ cất trữ hay chế biến. Vậy liệu bạn đã biết quả cam đem lại những lợi ích nào cho sức khỏe của chúng ta chưa?

Quả cam (cam ngọt, cam sành, cam navel...) là loại trái cây thuộc họ cam chanh (Citrus) được yêu thích toàn cầu không chỉ vì hương vị thơm ngon, mọng nước mà còn vì giá trị dinh dưỡng vô cùng phong phú. Được mệnh danh là "vua Vitamin C", cam mang lại vô số lợi ích đã được khoa học chứng minh, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe tổng thể.

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

7 Công dụng tuyệt vời của quả cam đối với sức khỏ

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Công dụng nổi tiếng nhất của cam là nhờ hàm lượng Vitamin C cực kỳ cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp: Kích thích sản xuất tế bào bạch cầu - tuyến phòng thủ chính của cơ thể; Tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm lạnh, cúm mùa.

Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Cam chứa nhiều Flavonoid (Hesperidin) và Carotenoid (Beta-Cryptoxanthin). Các hợp chất này giúp: Trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào; Giảm stress oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và ung thư.

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Flavonoid Hesperidin có thể giúp giảm huyết áp và có đặc tính chống viêm. Chất xơ hòa tan (Pectin) giúp giảm mức Cholesterol xấu (LDL) trong máu. Hàm lượng Kali hỗ trợ thư giãn mạch máu và ổn định huyết áp.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Cam là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì một hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng. (Để tận dụng tối đa, nên ăn cả múi cam thay vì chỉ uống nước ép).

Ngăn ngừa thiếu máu

Mặc dù cam không giàu Sắt, nhưng hàm lượng Vitamin C cao lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vitamin C giúp cơ thể hấp thu Sắt từ các nguồn thực phẩm khác một cách hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu do thiếu Sắt.

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ da và chống lão hóa

Vitamin C là thành phần thiết yếu để sản xuất Collagen, protein tạo nên sự đàn hồi và săn chắc cho da. Ăn cam thường xuyên giúp làn da khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường và làm chậm quá trình lão hóa da.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Axit Citric và Citrate trong cam có khả năng ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận bằng cách tăng thể tích nước tiểu và làm tăng độ pH của nước tiểu.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng quả cam

Hạn chế uống nước ép: Nước ép cam (dù là tươi) đã bị loại bỏ gần như toàn bộ chất xơ. Việc uống quá nhiều nước ép có thể dẫn đến việc hấp thu lượng đường lớn và nhanh, không tốt bằng việc ăn trực tiếp cả múi.

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị trào ngược dạ dày: Cam có tính axit. Người bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc viêm loét dạ dày nên hạn chế ăn cam lúc bụng đói hoặc ăn quá nhiều để tránh kích thích axit dạ dày.

Vỏ cam: Vỏ cam chứa nhiều tinh dầu có lợi (D-limonene) và chất xơ. Có thể dùng vỏ cam để làm mứt, làm gia vị hoặc phơi khô để sắc nước uống (trong Đông y gọi là Trần Bì), nhưng cần đảm bảo rửa sạch hết chất bảo quản.

Tương tác thuốc: Nếu đang dùng thuốc, đặc biệt là thuốc statin hoặc thuốc chẹn kênh Canxi (dùng cho tim mạch), nên tham khảo ý kiến bác sĩ, vì một số hợp chất trong họ cam chanh (đặc biệt là bưởi) có thể tương tác với thuốc. Tuy nhiên, cam ngọt thường ít gây tương tác hơn.

