5 loại thực phẩm này có nhiều vitamin C hơn cả quả cam: Bán đầy chợ Việt với giá cực rẻ

Ổi đứng đầu bảng xếp hạng với lượng Vitamin C cao hơn cam gần 4 lần. Chỉ một quả ổi có thể chứa hơn 200 mg Vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch mạnh mẽ và rất tốt cho sức khỏe làn da.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ớt chuông

Ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông vàng, chứa nhiều vitamin C. Một quả ớt chuông vàng có thể chứa nhiều vitamin C gấp 3 lần so với một quả ớt chuông cam, ngoài ra, chúng còn giòn và rất tuyệt khi dùng trong món salad.