Mới đây, nữ diễn viên Đồng Dao của “30 chưa phải là hết” bị bắt gặp hút thuốc trên phố. Vụ việc trở thành đề tài được quan tâm và có độ thảo luận cao trên mạng xã hội Weibo.

Vừa qua, Đồng Dao đã có buổi gặp gỡ, đi ăn tối cùng hai người đàn ông. Mỹ nhân đến từ Vân Nam đứng hút thuốc bên lề đường rồi cùng bạn mình lái xe đến một địa điểm khác. Sau đó, sao nữ sinh năm 1985 khoác tay một trong hai người bạn, cùng nhau đi dạo. Vào tối muộn, cả ba đã bước vào một quán bar.

Hành động hút thuốc của Đồng Dao gây tranh cãi lớn. Một bộ phận dư luận cho rằng, với vai trò là người nổi tiếng, Đồng Dao cần phải là tấm gương cho giới trẻ, không nên hút thuốc công khai ở nơi công cộng.

Song, cũng có một số ý kiến bênh vực, cho rằng công chúng không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ. Dù Đồng Dao hút thuốc nhưng cô đã chọn địa điểm vắng người, không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Đây cũng không phải hành vi vi phạm pháp luật để mọi người lên án.

Thời gian gần đây, Đồng Dao là một trong những cái tên được khán giả Việt Nam quan tâm. Cô được so sánh với Phương Oanh, khi cả hai cùng đóng chung một nhân vật. Trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, Phương Oanh là phiên bản khác của Cố Giai trong “30 chưa phải là hết”.

Đồng Dao sinh năm 1985 ở Vân Nam, Trung Quốc. Cô bén duyên với nghệ thuật từ sớm, năm 17 tuổi đã thi đậu vào Học viện Hý kịch Trung ương. Thời còn là sinh viên, Đồng Dao đóng phim “Biển rừng cánh đồng tuyết”, gây ấn tượng khi sở hữu ngoại hình giống Chương Tử Di.

Trong những năm làm nghề, Đồng Dao góp mặt trong nhiều dự án lớn như “Như Ý truyện”, “Tương dạ”, “Tâm cư”, “Kẻ phản nghịch”, “Cô ấy không hoàn hảo”…

Đặc biệt, vai diễn trong “Đại giang đại hà” đã giúp Đồng Dao trở thành Thị hậu Kim Ưng năm 2020. Một năm sau, cô được trao danh hiệu Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhờ bộ phim “30 chưa phải là hết”.

Dù được công nhận nhưng nữ diễn viên cũng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng. Nhiều người cho rằng cô thắng giải nhờ chồng là doanh nhân Vương Diễm tác động.

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu Dư luận Trung Quốc những ngày qua đang chấn động trước loạt lùm xùm tình cảm liên quan đến nữ diễn viên Triệu Tình và nam tài tử Hứa Khải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-dao-gay-tranh-cai-vi-hanh-ong-hut-thuoc-la-740605.html