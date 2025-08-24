Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

Sao quốc tế 24/08/2025 07:30

Lưu Diệc Phi được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” nhờ nhan sắc thanh thuần, thoát tục. Xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp, Hoa Mộc Lan… cô luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ cả trên màn ảnh lẫn trong lòng khán giả.

Mới đây, một khán giả đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tình cờ bắt gặp Lưu Diệc Phi tại một nhà hàng cao cấp ở Bắc Kinh.  Sau khi ăn xong cùng các trợ lý, nữ diễn viên thong thả bước ra khỏi quán trong dáng vẻ giản dị. Người đẹp hoàn toàn không trang điểm, song làn da trắng mịn, căng sáng vẫn khiến cô nổi bật. 

Một chi tiết quen thuộc  nhanh chóng lọt vào mắt khán giả chính là chiếc khăn choàng dày mà Lưu Diệc Phi mang theo. Đây vốn là món đồ đã gắn bó với cô suốt nhiều năm. Trên thực tế, Lưu Diệc Phi nổi tiếng là người sống tình cảm, có thói quen giữ gìn những món đồ cũ. 

 

Lý do khiến nữ diễn viên thường xuyên mang khăn choàng, ngay cả trong những ngày hè nóng bức, được cho là bắt nguồn từ chấn thương cổ mà cô gặp phải khi quay phim Thần điêu đại hiệp. Vết thương đã để lại di chứng khiến cô bị bệnh về đốt sống cổ, không thể để vùng này bị nhiễm lạnh. Vì vậy, dù là mùa đông hay mùa hè, Lưu Diệc Phi đều duy trì thói quen quấn khăn hoặc choàng để bảo vệ sức khỏe.

Trên thảm đỏ, khán giả không ít lần thấy cô chỉ bước nhanh rồi lập tức rời vào hậu trường để khoác thêm áo hoặc choàng khăn. Chấn thương này đã đeo bám cô hơn 20 năm, dù đã áp dụng nhiều biện pháp chữa trị nhưng chưa thể dứt điểm, nên cô chỉ có thể nhờ vào việc giữ ấm và chăm sóc thường xuyên.

Trước đó, Lưu Diệc Phi đã giành giải của Hiệp hội đạo diễn phim truyền hình Trung Quốc, truyền thông đã tổng hợp và đưa ra nhận định "Lưu Diệc Phi đã giành hết các giải thưởng tiền Bạch Ngọc Lan", trong đó có giải Thịnh điển do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (CMG) tổ chức và giải Ngôi sao chất lượng xuất sắc tại Thịnh điển Phim truyền hình chất lượng của đài Đông Phương.

Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định trước kia không hề có khái niệm "giải thưởng tiền Bạch Ngọc Lan". Những giải mà Lưu Diệc Phi đã nhận được chỉ là buổi lễ vinh danh, tổng kết, không mang nhiều ý nghĩa cạnh tranh hay đánh giá khả năng diễn xuất, khả năng đoạt giải Bạch Ngọc Lan. Chính bên Lưu Diệc Phi đã thổi phồng những giải này để tạo lợi thế cạnh tranh Bạch Ngọc Lan. Tuy nhiên, cuối cùng nữ diễn viên không được như ý khiến cô hụt hẫng.

 

Trên Weibo, các từ khóa "Lưu Diệc Phi Bạch Ngọc Lan", "Lưu Diệc Phi không đi thảm đỏ" thu hút tới hơn 70 triệu lượt đọc và trở thành chủ đề nóng nhất. Có thể nói, hành động rút lui sớm tại Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Lưu Diệc Phi.

Bước sang tuổi trung niên, Lưu Diệc Phi có nhan sắc trồi sụt, dễ bị tăng cân khiến cơ thể không ít lần trông kém thon thả.

Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

