Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang

Sao quốc tế 23/08/2025 15:15

Bìa tạp chí số tháng 9 năm nay của Harper’s Bazaar mang chủ đề "Đại Mạo Hiểm Gia", trong đó Nhiệt Ba hóa thân thành "Nữ Tước Ma Cà Rồng" đầy quyến rũ.

Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây sốt với bộ hình trên Harper’s Bazaar số tháng 9, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô mở khóa bìa “Kim Cửu”, củng cố vị thế và sức hút bền vững của cô trên thị trường thời trang sau khi náo loạn mạng xã hội ở tạo hình “Nữ hoàng bóng đêm” chỉ mới cách đây 1 ngày.

Bìa tạp chí số tháng 9 năm nay của Harper’s Bazaar mang chủ đề "Đại Mạo Hiểm Gia", trong đó Nhiệt Ba hóa thân thành "Nữ Tước Ma Cà Rồng" đầy quyến rũ, diện các thiết kế đỉnh cao trong Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Dior với gam đỏ - đen quyền lực, kết hợp ánh sáng - bóng tối và phong cách tạo hình kịch tính, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp huyền bí đầy ma lực, khiến cộng đồng mạng bùng nổ bàn luận.

Harper’s Bazaar miêu tả Địch Lệ Nhiệt Ba như sau: “Nếu có thể được lựa chọn, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ bước vào khung cảnh tiếp theo thế nào? Cô ấy có thể định nghĩa ranh giới của đêm đen, hướng gió, bước qua khu rừng nhân vật, hấp thụ dưỡng chất, nhưng chưa từng bị vướng vào rễ cây, cảm nhận dòng chảy, nhưng luôn bám chặt la bàn trong tim. Cô ấy khát vọng một chữ ‘tĩnh’, không phải sự yên tĩnh không tiếng động, mà là một sự tỉnh táo ổn định. 

Câu chuyện được thiết kế trong khung cảnh mạo hiểm, với những ẩn dụ siêu thực và hiện thực song hành, cô ấy đã sớm không còn thoả mãn với việc diễn những vai chính hoàn hảo, cũng không đóng vai nữ theo khuôn mẫu nữa, thay vào đó là lựa chọn chính phái nữ, cô ấy có thể là kỵ sĩ, nhà thơ, chiến sĩ, hoặc là bất kỳ nhân vật nào cô ấy muốn diễn, dòng chảy tư tưởng ồ ạt chảy về phía trước, thiết lập một loại trật tự và phá vỡ một loại quán tính…”. 

Với cột mốc này, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ minh tinh thứ sáu có nhiều lần lên bìa Harper’s Bazaar Kim Cửu, sau Thư Kỳ, Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Thang Duy và Lưu Văn. Một điều không ngờ khác chính là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng trở thành nữ diễn viên 9X đầu tiên xuất hiện hai năm liên tiếp trên Bazaar Kim Cửu. 

Trước đó, sau 605 ngày vắng bóng trên sự kiện thảm đỏ lớn ở xứ Trung, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo ra cú nổ truyền thông trong sự kiện thời trang ngày 19/8 ở Bắc Kinh. Ngay khi từ xuất hiện, cô đã biến thảm đỏ thành sàn diễn thời trang của riêng mình. Cả mạng xã hội bùng nổ và truyền thông phải thừa nhận: đây là màn tái xuất không thể ngoạn mục hơn của nữ diễn viên. Đồng thời, họ cũng công nhận rằng Địch Lệ Nhiệt Ba nên bỏ qua hình tượng ngọt ngào với váy áo tha thướt để hướng đến hình ảnh nữ cường nhân, bởi tạo hình vừa ấn tượng vừa phù hợp nhan sắc của nữ diễn viên.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba chọn chiếc đầm từ bộ sưu tập Robert Wun Haute Couture Thu Đông 2025. Thiết kế màu vàng ánh kim, được tạo tác từ chất liệu kim loại nhám phủ nano, bắt nhịp xu hướng thời trang lớn mùa Thu Đông năm nay. Khi ánh sáng chiếu rọi, bề mặt vải ánh lên sắc đồng như một chiếc lư đồng xưa cũ vừa được đánh thức.

Trang phục form dáng đuôi cá ôm sát làm nổi bật đường cong của mỹ nhân Tân Cương. Một bông hoa vải ở vai thu hút ánh nhìn đến gương mặt. Mái tóc búi cao cổ điển, chân mày vát nhọn, đôi mắt kẻ sắc vàng kim, phụ kiện ống điếu retro, kết hợp cùng trang sức Mikimoto tạo nên tổng hòa vừa huyền bí, quyền lực cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Đồng thời, tạo hình này siêu kiêu kỳ, vừa đối lập với hình tượng mộc mạc mà cô thể hiện trong phim cảnh sát Lợi Kiếm Hoa Hồng gần đây.

Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' sau 605 ngày không đi thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' sau 605 ngày không đi thảm đỏ

Tại sự kiện thường niên của tạp chí W diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc), Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt gây bùng nổ nhất khi xuất hiện trong nhóm nghệ sĩ lộ diện đầu tiên.

