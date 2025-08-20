Địch Lệ Nhiệt Ba tái xuất 'tuyệt đối điện ảnh' sau 605 ngày không đi thảm đỏ

Đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ sau khoảng 605 ngày. Lần cuối cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ là tại Lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng vào cuối năm 2023.

Ngày 19/8, sự kiện giải trí Thịnh điển W 2025 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) với dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni, Ngu Thư Hân... Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục là tâm điểm chú ý với trang phục cá tính, độc đáo, sang trọng.

Địch Lệ Nhiệt Ba diện chiếc váy đuôi cá đen dát vàng thuộc bộ sưu tập thời trang cao cấp Thu/Đông 2025 của Robert Wun. Đầm nổi bật với họa tiết hoa 3D tương phản và họa tiết dát vàng vương giả. Trang phục kết hợp với kiểu tóc búi cao đặc trưng, vóc dáng 'như điêu khắc' giúp cô gây ấn tượng.

Tay cầm tẩu thuốc, thần thái của cô toát lên vẻ mạnh mẽ 'đến mức đóng băng không khí xung quanh' - khán giả nhận xét trên Weibo. Mỗi bước đi đều toát lên vẻ đẹp của 'Nữ hoàng Bóng đêm'. Trên Weibo, khán giả nói cô có 'đẳng cấp bậc thầy' trên thảm đỏ.

Được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ” của giới giải trí Hoa ngữ, nhưng 2 năm trở lại đây, nữ diễn viên vắng bóng trong nhiều sự kiện lớn và cũng không có phim mới lên sóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ mới vừa tái xuất với phim truyền hình “Lợi kiếm hoa hồng”, phát sóng đồng thời trên đài CCTV-8 và 2 nền tảng trực tuyến từ cuối tháng 7.

Bộ phim ghi nhận thành tích rating khá tốt, rating thời điểm cao nhất theo Khốc vấn ước tính đạt 2,55%. Rating trung bình chính thức (CVB) của phim đạt 1,729% và lọt Top 5 bộ phim có rating cao nhất trên CCTV-8 trong năm nay.

Trên Douban, “Lợi kiếm hoa hồng” được chấm 6,9 điểm thông qua 219.000 lượt đánh giá, cho thấy sự quan tâm của đông đảo khán giả đối với một bộ phim chính kịch - hình sự không dễ tiếp cận.

Truyền thông nhận định, màn tái xuất trong “Lợi kiếm hoa hồng” phần nào giúp Địch Lệ Nhiệt Ba cải thiện hình ảnh vì những vai diễn thất bại vài năm gần đây, đồng thời khẳng định lại vị thế trong lứa mỹ nhân Hoa ngữ sinh sau năm 1990.