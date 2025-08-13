Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Sao quốc tế 13/08/2025 18:15

Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây tranh cãi về diễn xuất, song nỗ lực thay đổi, chuyển mình khỏi dòng phim thần tượng của nữ diễn viên phần nào được ghi nhận.

Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lợi Kiếm Hoa Hồng đã trở thành đề tài gây tranh cãi ngay từ khi những tập đầu lên sóng. Thay vì gây ấn tượng bằng nhan sắc từng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật trong dàn tiểu hoa Cbiz, nay cô lại khiến nhiều người bất ngờ vì vẻ ngoài kém sắc, thiếu sức sống.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng Lợi Kiếm Hoa Hồng khi mới ở độ tuổi 30 nhưng cô đã lộ rõ dấu vết tuổi tác, đặc biệt là các nếp nhăn sâu ở khóe mắt và miệng. Việc giảm cân quá đà khiến gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba hóp lại, thiếu sức sống, bọng mắt to tạo cảm giác mệt mỏi.

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng' - Ảnh 1

Trên màn ảnh, sự rạng rỡ thường thấy của cô gần như biến mất, thay vào đó là vẻ tiều tụy, hốc hác. Khi so sánh hình ảnh ngoài đời và trên phim, người ta không còn nhận ra nữ diễn viên Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh vốn được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" luôn chiếm trọn spotlight tại các sự kiện nữa.

Điều làm cho người xem ngạc nhiên là nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba không hẳn xấu đi đột ngột nhưng việc thiếu lớp trang điểm tôn đường nét cùng ánh sáng phim chân thực đã khiến khuyết điểm lộ rõ. Khi tham gia sự kiện, người đẹp Tân Cương thường được makeup kỹ, ưu tiên lối trang điểm đậm giúp gương mặt nổi bật và che đi nhược điểm. Còn trong các bộ phim, đặc biệt là khi không có filter giống như Lợi Kiếm Hoa Hồng thì lớp makeup nhẹ, tự nhiên lại phơi bày toàn bộ dấu hiệu tuổi tác và sự xuống sắc.

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng' - Ảnh 2

Không duy trì hình tượng lung linh trên màn ảnh như những tác phẩm trước, ở “Lợi kiếm hoa hồng”, Nhiệt Ba thủ vai một cảnh sát phòng chống tội phạm buôn người gan dạ. Cô cắt tóc ngắn, xuất hiện với gương mặt gần như không trang điểm.

Trước khi phim bấm máy, nữ diễn viên dành ra 3 tháng huấn luyện với cảnh sát về khả năng chiến đấu và bắn súng. Ở một số cảnh quay nguy hiểm, Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối sử dụng diễn viên đóng thế.

Đạo diễn Lý Tấn Thụy tiết lộ, trong một cảnh bắt cóc, Nhiệt Ba chủ động yêu cầu bạn diễn "bóp mạnh hơn" và "siết chặt dây hơn một chút", thậm chí cô bị thiếu oxy tạm thời do băng dính bịt chặt miệng.

