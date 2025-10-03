Ôtô mất kiểm soát đâm vào nhà hàng lẩu khi khách du lịch đang dùng bữa tối khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy

Chiếc xe MG sedan màu đỏ tăng tốc không kiểm soát khi rời khỏi bãi đậu xe ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, vào ngày 26/9. Cặp đôi may mắn thoát chết khi chiếc xe lao qua ghế và bàn rồi đâm vào một cột kim loại, khiến khách hàng và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy.
Video 7 giờ 48 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi