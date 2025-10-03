Ôtô mất kiểm soát đâm vào nhà hàng lẩu khi khách du lịch đang dùng bữa tối khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy

Chiếc xe MG sedan màu đỏ tăng tốc không kiểm soát khi rời khỏi bãi đậu xe ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, vào ngày 26/9. Cặp đôi may mắn thoát chết khi chiếc xe lao qua ghế và bàn rồi đâm vào một cột kim loại, khiến khách hàng và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy.

