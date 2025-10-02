Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Camera hành trình của một chiếc xe đang dừng đèn đỏ ghi lại cho thấy sự việc xảy ra vào 5h18 chiều ngày 25/9. Tức giận khi va phải người đàn ông tại vạch dành cho người đi bộ ở Choa Chu Kang, Singapore, một người đi xe đạp đã tự mình giải quyết vấn đề, người đi xe đạp đã tát người đi bộ.
Theo Phụ nữ sức khỏe

