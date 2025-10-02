Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Theo clip này, chứng kiến ngọn núi từ từ sạt lở nên người phụ nữ đứng phía ngôi nhà đối diện la hét thất thanh báo động cho mọi người biết. Ít giây sau đó, một lượng lớn đất đá từ trên núi đổ ập xuống khiến ngôi nhà sàn bị sập hoàn toàn.
Video 3 giờ 25 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

