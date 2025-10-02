Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, Tam Hợp xuất hiện lúc này cho thấy đây là quãng thời gian ngọt ngào dành cho người tuổi Dần. Chuyện tình cảm và gia đình đều chan hòa hơn trước. Người độc thân hứa hẹn có cuộc gặp gỡ thú vị với người khác giới.

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần nhờ có Thiên Tài soi sáng mà nhìn tới đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Bạn thấy được tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc. Một số công việc làm thêm của bạn đã bắt đầu có kết quả, thu nhập dù tăng nhẹ cũng đủ làm bạn hài lòng.  

Ngũ hành xung khắc chỉ ra rằng đây là thời gian để sống chậm lại, tập trung cho việc nghỉ ngơi và chữa lành tâm hồn. Bạn có thể lựa chọn các hoạt động như tập thể dục nhẹ nhàng hoặc dành thời gian để dọn dẹp, trang trí lại không gian sống của mình.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, con giáp tuổi Ngọ luôn sở hữu một nguồn nội lực dồi dào và động lực không ngừng, sẵn lòng và quyết tâm hành động mỗi khi cơ hội kinh doanh mở ra trước mắt. Tuy nhiên, ngày có Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên thận trọng, chậm lại tiến trình, thậm chí tạm thời lùi bước trong hôm nay.

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kim - Hỏa xung khắc dự báo có những tranh cãi vô lý về những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình hoặc với bạn bè. Có thể bạn đang thiếu đi sự thấu hiểu, thích khẳng định mình đúng, mình khôn ngoan, xem nhẹ những ý kiến của người khác.

Ngày cuối tuần, bạn nên sắp xếp công việc ổn thỏa sớm để có thể thư giãn bên một quyển sách hay hoặc đi cafe dạo phố. Những phút giây tĩnh lặng, nghỉ ngơi này rất quan trọng vì nó giúp bạn được "sạc pin".

Con giáp tuổi Dậu 

Từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, được Chính Tài mở đường, tạo cơ hội tốt nên tuổi Dậu có tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có khoản thu bất ngờ từ đầu tư hoặc hợp đồng lớn. Tiền bạc từ nhiều nguồn đổ về, lại có khả năng sinh lời tốt từ các khoản đầu tư trước đó, nghề phụ hay tay trái, các khoản thu thụ động cũng cực kỳ dồi dào. 

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với khả năng kiểm soát tình huống tốt nên hôm nay vẫn là một ngày tích cực, dù bạn có thể gặp một số chậm trễ và trở ngại trong việc thực hiện vài kế hoạch. Nhờ khả năng linh hoạt, bạn có thể biết nên làm gì ngay lúc đó để xử lý tình huống.

Người thân thường không thực sự tin tưởng bạn nên họ có vẻ như không công nhận công sức của bạn. Thay vì cố gắng chứng minh điều gì bạn nên tập trung vào điểm mạnh của bản thân và làm mọi việc trong khả năng của mình. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

