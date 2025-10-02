Từ nay đến ngày 10/10 dương lịch, 3 con giáp TÀI VẬN TĂNG NHANH, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào đầy túi như ‘nước thủy triều dâng'

Từ nay đến ngày 10/10 dương lịch, dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Lại thêm việc là con giáp được thần phật che chở, việc gì bạn bắt tay vào làm cũng thuận lợi, trôi chảy.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất bạn luôn nên có lòng đề phòng với mọi người.

Con giáp tuổi Hợi

Từ nay đến ngày 10/10 dương lịch, Tam Hội cho thấy, những người bạn có thể giúp cho bạn cải thiện tinh thần, hồi phục sức khỏe hiệu quả ngày hôm nay. Vậy thì hãy ở bên những người mà bạn yêu quý nhé, nhờ thế họ sẽ mang lại cho bạn những phút giây thực sự dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần đem đến cho người tuổi Hợi vô khối những niềm vui, khiến bạn có được sự thoải mái trọn vẹn mà bạn mong muốn. Nhưng đừng vì thế mà bỏ quên mất việc lập kế hoạch cho ngày mai, chúng vô cùng quan trọng trong cuộc sống đấy.

Con giáp tuổi Dần

Từ nay đến ngày 10/10 dương lịch, tài tinh xuất hiện báo hiệu tin vui về tài lộc cho tuổi Dần. Con giáp này có thể nhận được một khoản kha khá từ công việc làm thêm. Nhờ thế mà chuyện chi tiêu không phải quá lo lắng, bản mệnh có thể tự thưởng cho mình một món quà có tác dụng động viên tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm của tuổi Dần vẫn tiến triển êm đẹp, con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Bản mệnh hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào riêng bên nào.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!