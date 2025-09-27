Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), 3 con giáp tiền đồ rực rỡ, Vận Đỏ Như Son, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), Thiên Ấn che chở, người tuổi Mão sẽ có những bước tiến vượt bậc trên phương diện sự nghiệp vào thời điểm này. Bạn đưa ra những quan điểm chính xác giúp tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn, nhờ đó mà bạn được cấp trên đánh giá rất cao.

Mộc sinh Hỏa, khi về đến nhà, con giáp này cũng được sống trong bầu không khí yên bình, đầm ấp. Nửa kia thấu hiểu và luôn sẵn sàng lắng nghe bạn. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn luôn yên tâm dựa dẫm vào đối phương.

Người làm lãnh đạo có khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều nên luôn có những quyết định đúng đắn, dẫn lối cho tập thể tiến về phía trước. Bên cạnh đó bạn cũng không quên lắng nghe tâm tư của nhân viên cấp dưới.

Con giáp tuổi Ngọ

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), đường tài lộc dồi dào, có thể được thưởng hoặc thu lợi từ dự án cũ. Chính tài còn hỗ trợ người tuổi Ngọ kiếm nhiều tiền từ công việc hiện tại, khi bạn dành nhiều tâm huyết cho nó thì nó sẽ không phụ lòng bạn. Nhiều người tuổi Ngọ còn giúp được người thân trong chuyện tiền bạc ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp quý nhân xuất hiện, công việc của Ngọ lật sang trang mới ngọt ngào, may mắn hơn nhiều. Hợp tác làm ăn có lợi, nhận được sự giúp đỡ từ người ngoài, làm ăn thuận lợi. Cơ hội thăng tiến trong ngày này rất rõ ràng, nên thể hiện năng lực đúng lúc.



Về tình cảm, bạn sẽ chủ động tạo nên sự lãng mạn và làm cho người ấy hạnh phúc. Một số người sẽ chọn đến phòng tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời trong hôm nay để giải tỏa căng thẳng, từ đó cũng hữu duyên gặp được một số người tốt bụng.

Con giáp tuổi Mùi

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), được Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi chẳng những có thể được quý nhân dìu dắt mà còn đón những mối lợi tự nhiên đưa tới cửa. Con giáp này làm gì cũng trôi chảy, thích hợp với việc tìm đối tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Thời điểm này nếu có tiểu nhân đố kỵ gièm pha cũng chớ nên để ý, bạn chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình là được.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như thời gian trước đó việc làm ăn, kinh doanh có dấu hiệu chững lại khiến bạn không khỏi lo lắng thì hôm nay, mọi việc có tiến triển bất ngờ, bế tắc được khai thông, những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Điều đó cho thấy bạn đang đi đúng hướng nên hãy cứ tiếp tục giữ vững phong độ hiện tại.

Phương diện tình cảm của người tuổi Mùi cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp, nếu yêu lâu bản mệnh và người ấy có thể bàn tính chuyện trăm năm. Thủy sinh Mộc giúp đào hoa vượng khí, những người còn độc thân cũng sớm tìm được nửa kia ưng ý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!