Quảng Trị: Làm rõ nguồn gốc thức ăn vụ 40 học sinh nhập viện sau bữa sáng ở trường

Chính quyền xã Kim Ngân cùng cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc bánh tày khiến 40 học sinh nhập viện sau bữa sáng tại trường.

Theo báo Người Lao Động, Ngày 27/9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết địa phương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng ở trường. Theo thông tin ban đầu, loại bánh tày mà học sinh ăn sáng có hợp đồng suất ăn và được cung cấp bởi một phụ nữ từ ngoài địa bàn xã Kim Ngân. Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, trong khi ngành y tế cũng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng bằng bánh tày ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy. Ảnh: Báo Người Lao Động. Thống kê cho thấy, trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sáng 26-9, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương. Theo báo Dân Trí, ngày 26/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị tiếp nhận 40 học sinh vào điều trị với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm.

Theo vị lãnh đạo bệnh viện, sau khi bác sĩ cấp cứu và điều trị, sức khỏe các học sinh tạm ổn định. Trong đó, 14 em đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, 12 em ở Khoa Truyền nhiễm và 14 em ở Khoa Nhi. Chính quyền UBND xã Kim Ngân đang phối hợp với cơ quan công an và nhà trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí. Được biết, các em phải nhập viện là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị). Khoảng 8h cùng ngày, các em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng, sau khi ăn sáng tại trường. Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên nhà trường, phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh có biểu hiện bất thường đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu, điều trị. Chính quyền UBND xã Kim Ngân đang phối hợp với cơ quan công an và nhà trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

