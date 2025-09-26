Hơn 20 học sinh phải vào viện sau bữa ăn tại trường, xã đưa xe chở các em đi cấp cứu

Đời sống 26/09/2025 14:24

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, nhiều học sinh của một cơ sở giáo dục tại địa phương vừa phải vào viện thăm khám, điều trị sau bữa ăn sáng tại trường.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 26/9, ông Trần Duy Bình, Phó chủ tịch xã Kim Ngân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 20 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội sau khi ăn sáng tại trường.

Mặc dù đã được nhân viên y tế trường sơ cứu nhưng triệu chứng của các em ngày càng nghiêm trọng hơn nên chính quyền xã đã quyết định đưa đến bệnh viện.

“Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tập trung qua trường ngay, tận dụng tất cả các loại xe của cán bộ nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu”, ông Bình nói.

Hơn 20 học sinh phải vào viện sau bữa ăn tại trường, xã đưa xe chở các em đi cấp cứu - Ảnh 1
Sau bữa ăn sáng tại trường, nhiều học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy biểu hiện đau bụng phải vào viện thăm khám, điều trị - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Lê Văn Dương, Chủ tịch xã Kim Ngân cho biết, có 25 em có triệu chứng ngộ độc, trong đó 20 em có dấu hiệu đau bụng đi ngoài nên được đưa đi cấp cứu, những em còn lại được Trạm và Trung tâm y tế khám.

“Hiện lực lượng công an xã đã đến trường niêm phong bếp ăn, lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm và làm việc với nhà trường, bếp ăn”, ông Dương thông tin.

Bữa ăn sáng của các em là bánh tày, một loại bánh được làm bằng bột nếp và gói bằng lá chuối. Nhiều học sinh cho biết một số bánh có mùi hôi.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nằm ở vùng núi, học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều và ăn sáng tại trường.

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị đã phối hợp giải cứu một người đàn ông có ý định tự tử bằng khí gas.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm tin moi nhập viện

TIN MỚI NHẤT

3 em nhỏ trong một gia đình tử vong sau khi uống sữa

3 em nhỏ trong một gia đình tử vong sau khi uống sữa

Thế giới 40 phút trước
2 xe chạy với tốc độ cao gây ra va chạm trực diện rồi bị kẹt vào nhau, bốc cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

2 xe chạy với tốc độ cao gây ra va chạm trực diện rồi bị kẹt vào nhau, bốc cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

Video 57 phút trước
Hơn 20 học sinh phải vào viện sau bữa ăn tại trường, xã đưa xe chở các em đi cấp cứu

Hơn 20 học sinh phải vào viện sau bữa ăn tại trường, xã đưa xe chở các em đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi

Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Uống nước dừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này

Uống nước dừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này

Sống khỏe 3 giờ 26 phút trước
Nước hoa SR Catchy "Mùi hương của nữ thần tình ái" – Bản tình ca thầm kín đánh thức mọi khao hát

Nước hoa SR Catchy "Mùi hương của nữ thần tình ái" – Bản tình ca thầm kín đánh thức mọi khao hát

Làm đẹp 3 giờ 26 phút trước
Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Hà Nội: Xe máy "kẹp 3" lao vào ô tô tải, 3 người thương vong

Hà Nội: Xe máy "kẹp 3" lao vào ô tô tải, 3 người thương vong

Nam sinh mắc bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ suốt 1 ngày

Nam sinh mắc bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ suốt 1 ngày

Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hỏa ở Bắc Ninh

Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm với tàu hỏa ở Bắc Ninh

Quảng Trị: Tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Quảng Trị: Tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ