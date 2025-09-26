Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Chị Th. một cư dân tại đây, cho biết bản thân và con trai út có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì vào chiều 24/9. "Đến trưa 25/9, tôi bắt đầu tiêu chảy, chán ăn, người âm ấm. Chiều cùng ngày, tôi sốt cao, đi ngoài liên tục nên phải đến phòng khám truyền nước", chị kể.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, sự việc được nhiều cư dân phản ánh trên nhóm chung của chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM ngày 26/9, sau khi một số người phải nhập viện vì các triệu chứng như sốt, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy liên tục ngày .

Tại đây, chị được chẩn đoán "nhiễm khuẩn đường ruột gấp 10 lần người bình thường" và đang phải truyền thuốc liều cao để điều trị. Con trai chị, dù chỉ ăn một mẩu nhỏ, cũng có các triệu chứng tương tự nhưng nhẹ hơn.

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán chị bị sốt siêu vi. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm. Cơn sốt tái phát, kèm theo nôn ói và tiêu chảy liên tục khiến chị phải nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ vào tối 25/9.

Chị Th có dấu hiệu sốt cao, phải nhập viện, sau khi ăn bánh mỳ - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ Báo Lao Động, anh T., một cư dân khác cùng sinh sống tại chung cư, cũng chia sẻ về tình trạng của hai con. Sáng thứ Ba, hai bé (một học lớp 11 và một học lớp 4) đã ăn sáng tại một điểm bán trong chung cư, bao gồm cả bánh mì và xôi.

"Đến tối thứ Tư, cả hai đứa về đều bảo cả ngày hôm đó bị đau bụng, sốt nhẹ. Tôi cho uống thuốc và nghĩ chỉ là đau bụng thông thường", anh T. cho biết.

Đến ngày thứ Năm, khi các con đi học về vẫn kêu đau bụng, anh T. bắt đầu thấy bất thường. Anh hỏi thăm và phát hiện nhiều bạn cùng lớp của con trai nhỏ cũng có triệu chứng tương tự. Sau đó, kiểm tra trên nhóm cư dân, anh nhận thấy rất nhiều người khác cũng phải đi khám và có các triệu chứng giống nhau.

Anh T. nhận định: "Tôi nghi do tại điểm bán bánh mì mà các con mua ăn, vì đều có điểm chung. Thậm chí, thương hiệu bánh mì này có bán ở 3 địa điểm trong khu vực và trên nhóm cư dân có thông tin là cả 3 điểm đều có người ăn vào hôm đó, bị triệu chứng đau bụng".

Theo ước tính của anh T. và thông tin từ nhóm cư dân, khoảng chục người đã bị ảnh hưởng với các triệu chứng ngộ độc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hai con anh T. đã ổn định hơn.

Anh T. cho biết đã trình báo vụ việc với phường vào chiều muộn ngày thứ Năm. Sáng hôm sau, anh đã liên hệ với đường dây nóng và được hướng dẫn viết đơn trình báo tập thể.

Đại diện UBND phường Long Bình xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin trình báo từ người dân về vụ việc và hiện đang phối hợp với công an để xác minh, điều tra làm rõ.