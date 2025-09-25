Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Đời sống 25/09/2025 16:25

Từ 15h ngày 25/9, mỗi lít xăng được điều chỉnh giảm từ 368 - 443 đồng. Trong khi đó, giá các loại dầu tăng giảm đan xen.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong kỳ điều hành ngày 25/9, giá xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 360 đồng/lít, giá xăng E10 giảm 390 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel tăng 50 đồng/lít; dầu hỏa tăng 80 đồng/lít, mặt hàng dầu mazut kỳ này cũng tăng 70 đồng/lít so với kỳ điều chỉnh ngày 17//9.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (25/9). Giá xăng RON95-III là 20.160 đồng/lít, giảm 440 đồng/lít; Giá xăng E10 là 19..830 đồng/lít, giảm 390 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 là 16.610 đồng/lít, giảm 360 đồng/lít.

Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9 - Ảnh 1
Giá xăng được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày 25/9 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VOV, giá dầu diesel 0.05S là 18.650 đồng/lít, tăng 50 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 18.650 đồng/lít, tăng 80 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.200 đồng/kg, tăng 70 đồng/kg.

Đây là lần thứ 40 trong năm 2025, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 21 lần tăng và 19 lần giảm, xăng E10 có 3 lần tăng và 3 lần giảm giá; xăng E5RON92 có 21 lần tăng và 19 lần giảm, dầu diesel có 19 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ giá và dầu mazut có 20 lần tăng và 19 lần giảm giá.

 

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực đặc biệt là Hà Nội vẫn mưa lớn kéo dài, có thể gây ngập úng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng giá xăng giảm tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM