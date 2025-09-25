Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Từ 15h ngày 25/9, mỗi lít xăng được điều chỉnh giảm từ 368 - 443 đồng. Trong khi đó, giá các loại dầu tăng giảm đan xen.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong kỳ điều hành ngày 25/9, giá xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 360 đồng/lít, giá xăng E10 giảm 390 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel tăng 50 đồng/lít; dầu hỏa tăng 80 đồng/lít, mặt hàng dầu mazut kỳ này cũng tăng 70 đồng/lít so với kỳ điều chỉnh ngày 17//9.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (25/9). Giá xăng RON95-III là 20.160 đồng/lít, giảm 440 đồng/lít; Giá xăng E10 là 19..830 đồng/lít, giảm 390 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 là 16.610 đồng/lít, giảm 360 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày 25/9 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VOV, giá dầu diesel 0.05S là 18.650 đồng/lít, tăng 50 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 18.650 đồng/lít, tăng 80 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.200 đồng/kg, tăng 70 đồng/kg.

Đây là lần thứ 40 trong năm 2025, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 21 lần tăng và 19 lần giảm, xăng E10 có 3 lần tăng và 3 lần giảm giá; xăng E5RON92 có 21 lần tăng và 19 lần giảm, dầu diesel có 19 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ giá và dầu mazut có 20 lần tăng và 19 lần giảm giá.

