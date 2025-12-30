Bất cẩn trong lúc vận hành máy, một công nhân tử vong thương tâm

Đời sống 30/12/2025 13:54

Ngày 30/12, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, đã có văn bản báo cáo về vụ tai nạn lao động xảy ra trong khu công nghiệp trên địa bàn làm một công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, nạn nhân là T.L.H (sinh năm 1990, thường trú tỉnh Cà Mau) làm công nhân tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TPHCM).

Trước đó, khoảng 18h08 ngày 13/12, trong ca làm việc tại nhà xưởng số 1 trong nhà máy, anh H vận hành thiết bị cầu trụ dầm đôi để cẩu cuộn tôn di chuyển ra khu vực tập kết. Tuy nhiên, khi đang vận hành, H không chú ý quan sát, xoay lưng và đi vào vùng hoạt động của cuộn tôn đang di chuyển, nên đã bị va vào lưng và ép vùng ngực vào cuộn tôn đang để phía trước.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, anh H được xe cấp cứu nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, nhưng người này đã tử vong trước đó.

Theo báo cáo của nhà máy, trong quá trình làm việc, anh T.L.H đã sử dụng tên là L.T.H, theo giấy tờ và địa chỉ thường trú ở một nơi khác (cũng trên địa bàn tỉnh Cà Mau). Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà đã khai báo tên T.L.H cùng giấy tờ, địa chỉ thực tế cho nhà máy và cơ quan chức năng.

Bất cẩn trong lúc vận hành máy, một công nhân tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VTV News, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 27/12 tại khu vực thi công tòa nhà xưởng số 2 của Công trường xây dựng nhà máy Tiệp Đức Năng thuộc KCN Bắc Tiền Phong do Công ty Hợp Lực làm chủ thầu.,

Nạn nhân là chị V.T.S. (sinh năm 1999, quê tỉnh Điện Biên), công nhân tổ Cốt pha.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an phường đã có mặt, triển khai bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện chính quyền địa phương cũng kịp thì có mặt tại hiện trường, đề nghị đơn vị chủ thầu Công ty Hợp Lực phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo hộ lao động, đồng thời đảm bảo các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân.

 

Thông tin MỚI về nhóm phụ nữ cắt tiền, rải gạo muối trước cửa hàng tại Ninh Bình

Thông tin MỚI về nhóm phụ nữ cắt tiền, rải gạo muối trước cửa hàng tại Ninh Bình

Ngày 30/12, Công an phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) đang xác minh vụ việc một nhóm người có hành động cắt các tờ tiền và rải gạo, muối trước một cửa hàng.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi nữ công nhân tử vong

