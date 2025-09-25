Ngày 25/9, lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ lúc làm việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 25/9, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ.

"Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình xác định nam nhân viên điện lực trên tử vong do bị bệnh nên không yêu cầu gì" - vị này thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo của Công ty Điện lực Cà Mau cho hay đơn vị đang tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam nhân viên.

Đang làm việc cùng đồng nghiệp, một nam nhân viên điện lực ở Cà Mau bất ngờ tử vong nghi do đột quỵ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 24/9, trong lúc làm việc tại xã Đất Mới cùng các đồng nghiệp thì nam nhân viên điện lực tên D.A. bất ngờ phát bệnh.

Sau đó, ông A. được mọi người hợp sức đưa từ trên cột điện xuống đất để chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó.

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông Sự việc được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vien-ien-luc-tu-vong-nghi-ot-quy-tren-cot-ien-742944.html