Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Đời sống 25/09/2025 15:50

Ngày 25/9, lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ lúc làm việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 25/9, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ.

 

"Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình xác định nam nhân viên điện lực trên tử vong do bị bệnh nên không yêu cầu gì" - vị này thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo của Công ty Điện lực Cà Mau cho hay đơn vị đang tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam nhân viên.

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện - Ảnh 1
Đang làm việc cùng đồng nghiệp, một nam nhân viên điện lực ở Cà Mau bất ngờ tử vong nghi do đột quỵ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 24/9, trong lúc làm việc tại xã Đất Mới cùng các đồng nghiệp thì nam nhân viên điện lực tên D.A. bất ngờ phát bệnh.

Sau đó, ông A. được mọi người hợp sức đưa từ trên cột điện xuống đất để chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó.

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Sự việc được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong đột quỵ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM