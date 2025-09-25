Sự việc được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, thông tin đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Lâm Minh Tuấn (SN 1986, ngụ TP.HCM) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó chiều 12/9, Tuấn lái ô tô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với xe máy do cụ ông (72 tuổi) cầm lái. Tuấn xuống xe, chửi bới rồi đánh tới tấp vào vùng đầu ông lão.

Sự việc diễn ra ngay giữa trung tâm TP.HCM và được nhiều người quay phim lại, đăng lên mạng xã hội. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Tuấn có dấu hiệu phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan đến làm việc.

Liên quan vụ việc trên, ngày 15/9, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết sự việc theo đúng quy định, tránh có hành vi quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật. Các hành vi gây rối, cản trở giao thông có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Người dân được kêu gọi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý kịp thời, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

