Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

Đời sống 25/09/2025 15:31

Sự việc được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, thông tin đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Lâm Minh Tuấn (SN 1986, ngụ TP.HCM) về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Trước đó chiều 12/9, Tuấn lái ô tô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với xe máy do cụ ông (72 tuổi) cầm lái. Tuấn xuống xe, chửi bới rồi đánh tới tấp vào vùng đầu ông lão.

Sự việc diễn ra ngay giữa trung tâm TP.HCM và được nhiều người quay phim lại, đăng lên mạng xã hội. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Tuấn có dấu hiệu phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Lâm Minh Tuấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan đến làm việc.

Liên quan vụ việc trên, ngày 15/9, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Thông tin MỚI trong vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông - Ảnh 2
Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết sự việc theo đúng quy định, tránh có hành vi quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật. Các hành vi gây rối, cản trở giao thông có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Người dân được kêu gọi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý kịp thời, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

 

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực đặc biệt là Hà Nội vẫn mưa lớn kéo dài, có thể gây ngập úng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh người hành hung tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Nóng: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 15h00 chiều nay 25/9

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu, Hà Nội mưa lớn, có thể ngập úng nhiều nơi

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Nam sinh đột quỵ ở trường, CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước

Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do đuối nước

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM