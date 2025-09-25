Ngày 25/9, Công an tỉnh Tây Ninh có kết luận ban đầu vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới hồ nước Sao Mai, ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa. Kết quả điều tra cho thấy vụ việc không có dấu hiệu án mạng, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào trưa 23/9, người dân đi giăng lưới đánh cá ở khu vực này phát hiện một thi thể nữ dưới ao nên báo công an. Sau đó lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể nam dưới ao nước. Trên bờ ao gần đó có một chiếc xe máy, 10 vỏ lon bia và hai đôi dép nam nữ.

Qua xác minh ban đầu, thi thể nam là anh N.T.H. (33 tuổi), chưa có vợ con, đang sống cùng gia đình ở phường An Tịnh, Tây Ninh.

Gia đình cho biết năm 2016, anh H. từng bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tinh thần. Anh H. có niềm đam mê câu cá và thường đi câu ở các ao nước từ hầm khai thác đất ở khu vực xã Hậu Nghĩa.

Thi thể nữ là chị N.T.T.D. (38 tuổi), nhà ở xã Tân An Hội, TP.HCM, từng có chồng, chưa có con và đã ly hôn vào năm 2023. Chị D. ở và sinh sống bằng nghề bán vé số dạo ở khu vực phường Trảng Bàng, Tây Ninh. Cách đây hơn năm tháng, chị D. có về thăm nhà một lần.

Khoảng 1 năm nay, anh H. và chị D. quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương nhưng không sống chung, anh H. có đưa chị D. về nhà chơi.

Xe máy và đồ đạc anh H., chị D. để lại trên bờ vẫn còn nguyên - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 22/9, anh H. mượn xe máy của anh mình rồi đi ra khỏi nhà, sau đó gia đình không liên lạc được cho đến khi được thông báo anh H. đã chết ở ao nước xã Hậu Nghĩa.

Cả anh H. và chị D. không có mâu thuẫn gì với ai, và cũng không có tài sản gì giá trị.

Qua khám nghiệm hiện tường và thu thập thông tin ban đầu, cơ quan điều tra nhận định anh H. đã mượn xe máy của anh ruột, chở chị D. đi mua bia rồi vào khu vực đất trống cạnh ao nước ở xã Hậu Nghĩa uống bia.

Sau khi cả hai uống 10 lon bia, khả năng anh H. và chị D. bị sự cố ngã xuống ao nước, dẫn đến việc cả hai tử vong do ngạt nước.

Thi thể hai người đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TP.HCM Ghi nhận đến 12h40 cùng ngày, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng các tông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oi-nam-nu-o-tay-ninh-uong-10-lon-bia-roi-nga-xuong-ao-chet-do-uoi-nuoc-742913.html