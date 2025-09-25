Danh tính thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TP.HCM

Sáng nay (25/9), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong giữa đường.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 1h sáng ngày 25/9, người dân đi đường phát hiện thi thể nam giới và chiếc xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn gần giao nhau với đường Thuận An Hòa, phường An Phú, TPHCM (trước đây là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại hiện trường, xe máy nằm trong phần đường xe thô sơ, thi thể nam giới không còn nguyên vẹn nằm trong làn đường ôtô.

Nghi vấn, xe máy đã xảy ra tai nạn giao thông với một xe ôtô. Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ việc, không có phương tiện ôtô nào dừng lại.

Danh tính thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là C.X.Q (34 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị).

Đến sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm, trích xuất camera, thu thập thông tin, truy tìm phương tiện liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

