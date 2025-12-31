TP.HCM: Cháy ki ốt bán nước giải khát ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong

Đời sống 31/12/2025 10:31

Vào khoảng 22h30 ngày 30/12, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở quán, sau đó lửa nhanh chóng bao trùm cả ki-ốt khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 31/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) khiến 1 người tử vong.

TP.HCM: Cháy ki ốt bán nước giải khát ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin ban đầu, khuya 30/12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại ki ốt kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan rộng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án chữa cháy, ngăn cháy lan.

TP.HCM: Cháy ki ốt bán nước giải khát ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong - Ảnh 2
Vụ cháy khiến một người tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế. Kiểm tra bên trong ki-ốt, lực lượng chức năng phát hiện ông ĐNT (54 tuổi, quê Thanh Hóa) đã tử vong. Nhiều tài sản bên trong ki-ốt bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy ki ốt đang được tiếp tục làm rõ.

Đà Lạt: Cháy nhà kho trong đêm, nhiều vật dụng bị thiêu rụi

Đà Lạt: Cháy nhà kho trong đêm, nhiều vật dụng bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra khoảng 21h ngày 29/12 tại khu vực nhà kho chứa vật dụng của một hộ dân trên đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Hậu quả khiến nhà kho và nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi.

Từ khóa:   cháy nhà 1 người chết tin mới tin đời sống

