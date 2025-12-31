Giám đốc chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt khi hủy show diễn

Đời sống 31/12/2025 05:30

Điều tra cho thấy, dù biết rõ chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' không đủ các điều kiện để tổ chức nhưng Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977, Giám đốc công ty TNHH Ngọc Việt Education) vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền vé từ nhiều khán giả.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú tại xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (MST: 0110857781; địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà văn phòng M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung chương trình gồm sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thúy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Giám đốc chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt khi hủy show diễn - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education - Ảnh: Vietnam+

Theo thông tin từ Vietnam+, quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm khác nếu có liên quan.

Thông tin MỚI vụ chồng sát hại vợ và cháu trai tử vong 'gây rúng động' ở Thanh Hóa

Thông tin MỚI vụ chồng sát hại vợ và cháu trai tử vong 'gây rúng động' ở Thanh Hóa

Ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin ban đầu vụ thảm án chồng chém chết vợ và 1 cháu bé 2 tuổi, chém chị dâu trọng thương rồi tới bệnh viện nhảy lầu tự tử xảy ra tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   Về đây bốn cánh chim trời hủy show tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Tình tiết bất ngờ vụ chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TP.HCM

Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng

Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng