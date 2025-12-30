Nguyễn Thị Bé thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân để qua Lào trốn truy nã.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé (SN 1968), trú tại tỉnh Ninh Bình.

Năm 2001, Bé bị Công an tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đến năm 2005, đối tượng này tiếp tục bị Công an TPHCM truy nã tội Giết người.

Đối tượng Nguyễn Thị Bé - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, quá trình chạy trốn, Nguyễn Thị Bé vượt biên sang Lào, thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên (SN 1972) và sinh sống tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Tại Lào, đối tượng Bé tạo vỏ bọc là doanh nhân, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet đã làm rõ hành tung và bắt giữ Bé vào ngày 29/12, khi đối tượng đang ở trong một căn hộ tại Lào.

Cơ quan công an đã di lý Nguyễn Thị Bé về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

